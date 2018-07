HBO ya tiene muchos años al aire con diversas producciones de cine y TV, que día a día son actualizadas en un catálogo que no hace más que crecer. Hace un par de años, la compañía lanzó su aplicación oficial para dispositivos móviles, HBO GO , que llegó a Latinoamérica en el 2017 con todo su contenido vía online.

Al ser un canal de televisión con súper producciones como Game of Thrones y Westworld , el servicio de streaming no podía ser gratis. Sin embargo, puedes acceder a su catálogo completo de más de 2500 títulos a un bajo precio, al igual que a Netflix o Amazon Prime.

Entonces, ¿no puedo ver HBO gratis ? La respuesta es sí, sí puedes, y de manera completamente legal. ¿Cómo? Aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver las series de HBO completamente gratis en su plataforma ONLINE oficial sin pagar nada.

HBO GO mes gratis de suscripción:

Al igual que Netflix o cualquier otro servicio de streaming por Internet, HBO GO te permite suscribirte completamente gratis y disfrutar el contenido que tienen por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para ingresar.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. ¡OJO! Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no no podrás realizar este truco.

HBO GO con otra cuenta:

Si tienes un amigo que también le gusta Game of Thrones , Westworld, True Detective, Boardwalk Empire o The Pacific , lo más probable es que tenga HBO GO y es muy poco probable que lo utilice todo el día. Podrías coordinar con él para poder utilizar su cuenta de manera gratuita y disfrutar las series de HBO mientras no acceda a su cuenta en otro dispositivo.

HBO GO a través de operadores de cable:

Algunas personas que tienen una suscripción de cable con Claro, Movistar, DirecTV u otro operador de cable, también tienen en su plan el paquete de HBO/MAX . Este paquete tiene la característica de incluir la suscripción de HBO GO.

Pueden preguntar a los operadores de cable de amigos y conocidos para saber si tienen HBO/MAX , y poder utilizar de manera gratuita HBO GO para ver los contenidos online completamente gratis.

Precio de HBO GO en Latinoamérica:

Recuerden que hay más de 17 países en Latinoamérica con este servicio, donde están Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y muchos otros más. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.