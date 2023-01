Luego del estreno, de haberse emitido tan solo dos episodios de la nueva serie de televisión ‘The Last of Us’, y a la víspera del tercero, HBO Max y Naughty Dog han confirmado que la exitosa serie tendrá una segunda temporada.

Así es, todos podrán seguir disfrutando de la historia de ‘Joel’ y ‘Ellie’, aunque por ahora no se ha indicado la fecha de estreno o detalle alguno de la misma.

Fuera de esto, los rumores ya han comenzado a circular por la red, y se especula que esta se centraría en los eventos vistos en el segundo videojuego, ‘The Last of Us: Part II’, por lo que nuevos personajes podrían aparecer, tales como ‘Abby’ o ‘Dina’.

Detalles aparte, la desarrolladora de videojuego Naughty Dog no ha confirmado ni negado una nueva entrega del videojuego, ‘The Last of Us: Part III’, así que tocará esperar y ver si llegan novedades del mismo.

