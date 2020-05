“The Last Kingdom” es una serie de televisión británica estrenada en octubre de 2015 a través de BBC América y BBC Two, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. La misma está disponible también en Netflix desde el domingo 26 de abril del 2020, y aunque la plataforma streaming aún no ha confirmado una siguiente temporada de la serie británica, los últimos episodios dejaron el camino preparado para el regreso de Uhtred.

Basada en los libros de Bernard Cromwell, específicamente en “The Saxon Stories”, la historia sigue las aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, el hijo de un noble sajón que es criado por los daneses invasores, mientra busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento como legítimo gobernante. Esto lo pone en una encrucijada de elegir entre el reino de sus ancestros y a la gente que le es leal.

Además, tal como mencionó el productor ejecutivo Nigel Marchant a RadioTimes, la serie podría renovarse antes de lo pensado. “Estamos muy esperanzados, amaríamos hacer una temporada cinco. Creo que todos nosotros queremos seguir contando la historia y sería muy satisfactorio hacerlo en varias temporadas. Hablo por todos al decir que estamos amando hacer esta serie”.

La enorme producción de “The Last Kingdom” ha desplegado locaciones medievales, objetos antiguos y mucho maquillaje en los personajes que han sufrido transformaciones inimaginables para los actores que protagonizan la serie en la pantalla chica. ¿Qué tanto han cambiado para la ficción de la BBC? Estas son algunas comparaciones que hizo Sensacine de los actores y algunos lucen irreconocibles.

UHTRED- ALEXANDER DREYMON

Alexander Dreymon como Uhtred (Foto: BBC / Sensacine)

AETHELRED - TOBY REGBO

Toby Regbo como Aethelred (Foto: BBC / Sensacine)

RAGNAR - TOBIAS SANTELMANN

Tobias Santelmann como Ragnar (Foto: BBC / Sensacine)

GUTHRED - THURES LINDHARDT

Thure Lindhardt como Guthred (Foto: BBC / Sensacine)

GUTHURUM - THOMAS W.GABRIELSSON

Thomas W.Gabrielsson como Guthrum (Foto: BBC / Sensacine)

ODDA EL MAYOR - SIMON KUNZ

Simon Kunz como Odda el mayor (Foto: BBC / Sensacine)

UBBA - RUNE TEMTE

Rune Temte como Ubba (Foto: BBC / Sensacine)

SVEN - OLE CHRISTOFFER ERTVAAG

Ole Christoffer Ertvaag como Sven (Foto: BBC / Sensacine)

AETHELFALD - MILLIE BRADY

Millie Brady como Aethelfald (Foto: BBC / Sensacine)

FINAN - MARK ROWLEY

Mark Rowley como Finan (Foto: BBC / Sensacine)

TEKIL - MARC RISSMANN

Marc Rissmann como Tekil (Foto: BBC / Sensacine)

CLAPA - MAGNUS SAMUELSSON

Magnus Samuelsson como Clapa (Foto: BBC / Sensacine)

THYRA - JULIA BACHE

Julia Bache Wiig como Thyra (Foto: BBC / Sensacine)

AELFRIC - JOSEPH MILLSON

Joseph Millson como Aelfric (Foto: BBC/ Sensacine)

HAESTEN - JEPPE BECK LAURSEN

Jeppe Beck Laursen como Haesten (Foto: BBC / Sensacine)

