Si bien todos los personajes de “The Big Bang Theory” evolucionaron con el pasar de las temporadas, no hay duda alguna de que Penny es la que más cambió su forma de pensar y de actuar desde el inicio de la sitcom. Sin embargo, lo que aún no entienden los fans es cómo ella y Stuart pudieron salir por un tiempo en la temporada 2.

Creada originalmente por Chuck Lorre y Bill Prady, la serie tenía cinco protagonistas principales: Leonard Hofstadter y Sheldon Cooper, científicos en Caltech; Penny, una camarera con el sueño de ser actriz; Howard Wolowitz, un ingeniero aeroespacial; y Raj Koothrappali, un astrofísico. Ellos vivieron constantes aventuras hasta que Amy Farrah Fowler y Bernadette Rostenkowski se unieron como personajes recurrentes de la serie.

A ellos también se les sumó Leslie Winkle, un interés romántico de Leonard, y Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics al cuál los protagonistas iban. Este último no compartió mucha pantalla como los otros personajes principales, pero en la temporada 2 de “The Big Bang Theory” él invitó a Penny y, para sorpresa de todos, aceptó.

De hecho, no solamente salieron una, sino dos veces. Esto les hizo preguntar a todos los fans cómo fue posible que Stuart haya tenido alguna oportunidad con Penny, si desde siempre ella se interesó por personas muy diferentes a él. Screenrant hace un análisis de esos episodios y da con la explicación más lógica sobre su actitud.

¿POR QUÉ PENNY SALIÓ CON STUART EN “THE BIG BANG THEORY”?

Si bien la tienda de cómics de la que es dueño apareció desde la primera temporada, Stuart Bloom fue revelado en la segunda parte, en el episodio 20 titulado “The Hofstadter Isotope”. Es allí donde Penny lo conoce por primera vez, ya que estaba buscando un regalo para su sobrino y le pidió consejo a Stuart para saber qué llevarle exactamente.

Stuart, viendo su oportunidad, hizo un par de chistes, dio la recomendación e invitó a Penny a salir. Penny aceptó, y la cita fue muy bien demostrando que Penny lo estaba disfrutando verdaderamente. Sin embargo, la misma no continuó más allá porque Sheldon los interrumpió y se puso a debatir con Stuart que hizo bajar los ánimos a Penny.

Episodios más tarde, Stuart tendría otra oportunidad en “The Classified Materials Turbulence” y aquí se demostró que efectivamente Penny no estaba enteramente atraída por Stuart. Entonces, ¿por qué le dio dos oportunidades en primer lugar? Esto se debería a la relación complicada que mantenía con Leonard.

A este punto de “The Big Bang Theory”, Leonard y Penny ya habían tenido algunos encuentros, pero su supuesta incompatibilidad los abrumaba con dudas sobre si su aventura realmente puede funcionar o no, aunque esto era más un problema de Penny, ya que Leonard era bastante claro sobre sus sentimientos por ella.

Al final de la temporada 1 de “The Big Bang Theory”, Penny admitió que quería dejar de salir con chicos malos y estar con alguien que realmente se preocupara por ella. Leonard encajaba en este perfil, pero, sus inseguridades acerca de sus logros académicos descarrilaron la relación, lo que la hizo dudar de abrirse completamente a él.

El punto de todo este tiempo de Penny con Leonard le hizo darse cuenta de lo fantástico que es estar en una relación sana con un chico que la cuidara. Si bien ella obviamente quería estar con Leonard, tiene miedo de que eventualmente la desprecie porque no es tan dotada intelectualmente como él.

En cambio, esto la llevó a Stuart, que es similar a Leonard en muchos aspectos, pero no es tan intimidante en términos de logros académicos. La verdad finalmente salió a la luz cuando Penny dijo accidentalmente el nombre de Leonard mientras se besaba con Stuart. Esto fue después de que Leonard intentara sabotear su segunda cita dándole a Stuart malos consejos, que eran esencialmente las cosas que hizo en su cita con Penny.

Sin saber por qué Penny realmente no quería volver a salir con él, Leonard asumió que ella estaba cansada por la forma en que se comportó durante su cita. Afortunadamente, la pareja finalmente pudo resolver las cosas con el final de “The Big Bang Theory”, teniendo su final feliz casándose y con un hijo en camino para el futuro.