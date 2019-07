"Stranger Things" 3: la historia de la canción de Dustin y Suzie en la serie

'Stranger Things 3' ha logrado un gran record de sintonía en su primera semana de estreno. La serie original de Netflix ha dejado más que sorprendidos a sus fanáticos, ya que todos se encuentran hablando de los ocho nuevos capítulos de esta tercera entrega y una de ellas es el momento más romántico y cómico que vivió Dustin y Suzie al cantar la canción Never Ending Story de la película 'La historia sin fin'.

En el momento clave de la serie, al fin Suzie le contesta la radio a Dustin y él le pide un código numérico que era esencial para salvar al Hawking del Mind Flayer, pero la niña le obliga a que cantar su canción favorita, así que sin más el chico termina aceptando.



Dustin y Suzie cantan la canción a través de un walkie talkie que casi todos los personajes principales están escuchando. El momento causó una gran sorpresa que resultó ser muy cómica en el momento más crítico del capítulo final de la tercera temporada.



Sin duda esto resultó ser una excelente escena y los creadores de Stranger Things 3 han comentado cómo es que ellos decidieron incluir este tema dentro de la historia de acción y sin duda, convertir a Dustin y Suzie en las estrellas del momento.



LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN NEVER ENDING STORY

En una nueva entrevista con Entertainment Weekly , los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, revelan que pensaron en diferentes canciones para usar en esta escena. "En un momento, iban a cantar la canción Ent de 'El señor de los anillos'", dijo Matt. "Entonces dijimos, 'Oh, bueno, Amazon está haciendo' El Señor de los Anillos '', que probablemente no vaya bien con Netflix", explicó el creador.



"Luego surgió, creo que fue Curtis, nuestro escritor, a quien se le ocurrió, creo que fue una mejor idea que usemos la canción principal de 'The NeverEnding Story'", agregó Ross. "Ciertamente, filmar esa secuencia, esa fue una de las cosas más divertidas que tuvimos en esta temporada. Fue tan genial”, comentó el director.



Y no se equivocaron al decidir usar esta canción, ya que lograron llegar a todos los televidentes y transportarlos a esos años maravillosos de la infancia.



Una razón por la que los hermanos Duffer querían romper la tensión final con un momento musical era darle a Gaten Matarazzo la oportunidad de mostrar su gran talento para el canto. Antes de "Stranger Things", Matarazzo protagonizó las producciones de Broadway de "Les Misérables" y "Priscilla, Queen of the Desert".



El tema principal de "The NeverEnding Story" se usó en la película de fantasía de 1984 del mismo nombre. La canción fue compuesta por nada menos que la leyenda de la música de baile Giorgio Moroder, con voces de Beth Anderson y el cantante principal de Kajagoogoo, Christopher "Limahl" Hamill.