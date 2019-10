El regreso de Aurelio Casillas duró a penas unos segundos, al menos eso fue lo que se vio en el estreno de la séptima temporada de “El señor de los cielos”. Telemundo anunció que tras quedar en coma a la mitad de la anterior entrega el personaje interpretado por Rafel Amaya volvería y así lo hizo, pero no de la manera esperada.

Aurelio fue sometido a un procedimiento experimental que, aunque podía despertarlo del profundo sueño en el que se encontraba también podía provocarle un derrame cerebral o un paro cardiaco, y, en consecuencia, la muerte. Y precisamente fue eso lo que ocurrió.

Mientras los Casillas ponían en marcha en plan para rescatar a Amado de su encierro, empezó la operación de Aurelio, y aunque “El señor de los cielos” logró abrir los ojos y sentarse, eso duró solo unos segundos, porque tras recibir el estimulante y las descargas de ultrasonido sufrió un paro cardiaco y aparentemente murió.

¿AURELIO CASILLAS REALMENTE ESTÁ MUERTO?

A pesar de lo visto en el primer capítulo de la séptima temporada de “El señor de los cielos”, existe una mínima posibilidad de que ese no sea el final de Aurelio Casillas. Su familia acordó enterrarlo o cremarlo después de rescatar a Amado, por lo que los fans quienes no están nada contentos con lo sucedido no pierden la esperanza de que el patriarca de los Casillas pueda revivir.

Además, en el avance del episodio se asegura que “las verdaderas leyendas nunca mueren” y se muestra la figura de un hombre muy parecido a Aurelio disparando a la policía. ¿Será “El señor de los cielos”?

“No entiendo. ¿Está vivo o muerto? En el avance de mañana (hoy) sale como si estuviera vivo y dicen que las leyendas nunca mueren”, preguntó intrigado un fan de la ficción en Twitter.

Aurelio Casillas, protagonista de "El señor de los cielos", murió al inicio de la temporada 7. (Foto: Telemundo)

En tanto, Telemundo utilizó el perfil de Instagram oficial de “El señor de los cielos”, para hacer frente al aluvión de críticas que ha generado la supuesta muerte del líder de los Casillas.

“Si eres verdadero fan de ‘El señor de los cielos’ no te pierdas el episodio de mañana (hoy). Te prometemos que esto viene mejor que nunca”, respondió la cadena a un televidente que comentaba que lo que había sucedido era injusto.