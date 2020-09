“Recuerdos de juventud” (“Record Of Youth” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que se desarrolla en la industria de la moda contemporánea y sigue a un grupo de jóvenes que persiguen sus metas sin descanso. Uno de ellos es Sa Hye Joon, un guapo e inteligente modelo que busca convertirse en actor. Aunque ha realizado audiciones para muchos papeles aún no ha alcanzado el éxito.

En tanto, An Jeong Ha, que es una maquilladora, poco a poco se convierte en una persona muy importante en la vida de Sa Hye Joon.

Dirigida por Ahn Gil-ho, “ Recuerdos de juventud ” tiene como protagonistas a Park Bo Gum, Park So Dam, Byeon Woo Seok, Kwon Soo Hyun, Park Se-hyun y Shin Dong-mi. Pero ¿dónde viste antes al elenco de esta serie de Netflix?

PARK BO-GUM (SA HYE-JUN)

Park Bo-Gum es un actor, modelo y presentador surcoreano conocido por interpretar a un abogado psicópata en el drama “Hello Monster” y al príncipe heredero de la dinastía Joseon en “Luz de luna pintada por las nubes” (2016).

También participó en películas como “Blind” (2011), “Runway Cop” (2012), “The Admiral: Roaring Currents” (2014), “Coin Locker Girl” (2015) y “Seo Bok” (2019). Así como en las series “Bridal Mask” (2012), “The Producers” (2015) y “Encounter” (2019)

Park Bo Gum interpreta a Sa Hye Joon en "Recuerdos de juventud", la nueva serie surcoreana de Netflix (Foto: Netflix)

PARK SO-DAM (AHN JEONG-HA)

La actriz que interpreta a An Jeong Ha en “Recuerdos de juventud” es más conocida por ser parte del elenco de “Parasite”, cinta de Bong Joon-ho que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Óscar a la mejor película, así como el premio al mejor reparto del Sindicato de Actores de Cine estadounidense. En tanto, Park So-dam consiguió una nominación en los Blue Dragon surcoreanos a mejor actriz secundaria.

Después de su interpretación en “The Silenced”, que le valió un premio como Mejor Actriz de reparto del Busan Film Critics Awards, Park So Dam participó en éxitos de taquilla como “Veteran”, “El Trono” y “The Priests”.

Park So Dam interpreta a An Jung Ha en "Recuerdos de juventud" (Foto: Netflix)

BYEON WOO-SEOK (WON HAE-HYO)

Este actor y modelo surcoreano fue invitado a las series “Dear My Friends”, donde interpretó a Son Jong-shik; “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, donde dio vida al antiguo novio de Go Ha-jin; y “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”, donde encarnó al nadador y amigo de Jung Joon-hyung.

En 2017, Byeon Woo Seok se unió a la serie web “Unrequited Love” en su tercera temporada como Byun Woo-suk. Mientras que, en 2019 se sumó al elenco recurrente de la serie “Search: WWW” donde dio vida a Han Min-gyoo, un famoso actor.

En septiembre de ese año se unió al elenco principal de “Flower Crew: Joseon Marriage Agency”, serie en la que interpretó a Do Joon, el atractivo miembro e informante de la agencia Flower Crew. En julio fue anunciado como parte del elenco de la película “Soul Mate”.

Byeon Woo Seok interpreta a Won Hae-hyo en "Recuerdos de juventud" (Foto: Netflix)

KWON SOO-HYUN (KIM JIN-WOO)

Antes de interpretar a Kim Jin-woo en “Recuerdos de juventud”, Kwon Soo Hyun dio vida a Baek Jang-soo, el hermano menor de Baek Jang-mi, en la serie “Run, Jang-mi” (2014). Un año más tarde, se unió al elenco de “High Society”, y en 2016 apareció en “Another Miss Oh”.

En 2018 se convirtió en parte del elenco de “The Smile Has Left Your Eyes”, donde encarnó al oficial Eum Cho-rong, un joven colega del detective Yoo Jin-gook (Park Sung-woong). En mayo del 2019, trabajó en la serie “Abyss” como Seo Ji-wook, un abogado de la fiscalía y uno de los colegas de Go Se-yeon (Park Bo-young).

Kwon Soo Hyun interpreta a Kim Jin-woo en "Recuerdos de juventud" (Foto: Netflix)

PARK SE-HYUN (CHOI SU-BIN)

Park Se Hyun es una actriz surcoreana que hizo su debut actoral en el drama “Quiz from the Gods: Reboot” en 2018. Un año después apareció en “Everything and Nothin”, “Tune in for Love”, “Seventeen-Year-Old’s Condition”, y en “Doctor Prisoner”.

SHIN DONG-MI (LEE MIN-JAE)

Antes de interpretar a Lee Min-Jae en “Recuerdos de juventud”, Shin Dong-mi apareció en las series “A Happy Woman” (2007), “Golden Time” (2012), “Ex-Girlfriend Club” (2015), “Hello Monster” (2015), “She Was Pretty” (2015), “Witch’s Castle” (2016), “Cinderella with Four Knights” (2016), “Radiant Office” (2017, “Avengers Social Club” (2017), “Liver or Die” (2019) y “Doctor John” (2019), entre otras.