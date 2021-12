Después de más de dos meses de duros enfrentamientos sobre el escenario, finalmente se llevó a cabo la final del reality de Televisa “¿Quién es la máscara?” El domingo 19 de diciembre, se emitió el último programa de la tercera temporada donde tres personajes compitieron para ser el ganador: Apache, Gitana y Hueva.

“¿Quién es la máscara?” reunió 18 famosos que se ocultaron detrás de la máscara de distintos personajes. Estos debían cantar y bailar caracterizados a lo largo de cada episodio. Además, cada uno debía entregar cuidadosamente pistas para que el jurado descubra quién es el artista debajo del antifaz. De ser descubierto, la estrella era eliminada.

Durante esta temporada las celebridades desenmascaradas fueron: Mauricio Garza, Paola Espinosa, Kunno, Ricardo El finito López, Adriana Monsalve, Faisy, Emmanuel Palomares, Lorena Herrera, María del Sol, Carlos Ponce, Noel Schajris, Dulce María, Sandra Echeverría, Erik Rubín y Tatiana.

Apache, Gitana y Hueva fueron los finalistas de "¿Quién es la máscara?" México (Foto: Quién es la mácara/Instagram)

QUIÉNES FUERON LOS FINALISTAS

Apache

Gitana

Hueva

QUIÉN GANÓ LA TERCERA TEMPORADA DE “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

Durante la emisión del último programa de la presente temporada, los tres finalistas se enfrentaron (Apache, Gitana y Hueva), pero quien se coronó como ganado fue Apache, interpretado por el cantante de OV7, Kalimba.

Kalimba, entre lágrimas, mandó un emotivo mensaje para los espectadores: “Quería que Apache llegara a esta circunstancia, que llegara a la final, que ganara, que se pusiera en esta posición para decirle a la gente ‘yo sé que el mundo los va a golpear un día, pero estando yo aquí les puedo decir que nomas’ tengan fe, nomas’ tengan amor, recuerden quiénes son y van a estar donde querían estar”, dijo el cantante tras revelar su identidad.

Kalimba se quita la máscara de Apache tras ganar "¿Quién es la máscara?" en su tercera edición en México (Foto: Las Estrellas)

QUIÉN ESTUVO DETRÁS DE GITANA

Detrás del disfraz de Gitana estuvo la actriz Gala Montes quien sorprendió a los investigadores, que entre sus apuestas nunca sospecharon de su identidad.

“Estoy encantada de conocerlos y de conectar con personas tan maravillosas. Gracias por cada halago, me ha motivado muchísimo; Gitana hizo que me crecieran alas porque me siento realizada, me siento feliz como mujer y como artista”, dijo la actriz.

QUIÉN ESTUVO DETRÁS DE HUEVA

El ganador del tercer lugar fue el personaje de Hueva, que resultó ser el joven actor e hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, Emilio Osorio.

“Creo que si llegué fue gracias a la gente y a la confianza que uno se da a sí mismo. Mentí porque La Hueva hacía eso, se divertía y era traviesa; nunca en mi vida me había dado la oportunidad de mentir de esa manera porque creo que no va con Emilio, siempre he sido educado con no mentir, ir derecho, aunque sea algo que no nos guste”, dijo el personaje más querido del reality.

CÓMO FUE LA FINAL DE “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

El reality comenzó su último capítulo revelando, para sorpresa de todos, que detrás del Hombre de Piedra se encontraba la cantante Gloria Trevi.

Los investigadores Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Mónica Huarte y Yuri se enfrentaron a un gran reto para tratar de desenmascarar a las celebridades, pero fue La Hueva que se quedó muy cerca de la meta. Al grito de “fuera máscara”, La Hueva reveló que tras el personaje se encontraba Emilio Osorio, quien se llevó el reconocimiento como Mejor millennial del reality show.

Posteriormente, comenzaron los duelos. Gitana y Apache mostraron su talento tanto en baile como en canto sobre el escenario y tras ello, se destapó que era la actriz Gala Montes que estaba detrás del disfraz de Gitana.

El desempeño de Montes sobre el escenario no fue suficiente para arrebatarle el primer lugar a Kalimba quien se destapó tras el personaje de Apache y se coronó como el ganador de la tercera temporada de “¿Quién es la máscara?”.