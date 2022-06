“Al fondo hay sitio” continúa mostrándonos cómo Francesca Maldini ha cambiado totalmente su forma de pensar contra los Gonzáles, a quienes considera su nueva familia por no haberla abandonado cuando se quedó sola en su nueva lujosa mansión, que al parecer tiene un “ente” rondado por sus instalaciones.

Para mostrar su agradecimiento, no escatima en gastos y los lleva de paseo a Punta Sal, donde disfrutan de todo lo que los rodea. Mientras que Peter está cada vez más convencido de que el momento de declararle su amor a madame ha llegado, Jaimito conoce a una muchacha rubia de la que queda profundamente cautivado.

A continuación, te contamos lo que ocurrió en el capítulo 3 que fue trasmitido este 24 de junio por América TV.

¿JAIMITO ILUSIONADO?

En "Al fondo hay sitio", Jaimito corre tras la chica que le está haciendo suspirar (Foto: América TV)

Jaimito conoce de una manera inesperada a una muchacha que lo deja deslumbrado con su belleza. Si bien, se presenta, tal como se lo enseñó su hermano Joel, hablando muy mal su inglés, ella solo queda mirándolo. Debido a que el joven no obtiene una respuesta, le pregunta de dónde es: “¿Alemana, italiana, belga?”, hasta que su celular de gran tamaño suena. Él voltea para responder a su madre, por lo que ella decide irse.

Ni bien termina la llamada, retorna su mirada a la muchacha, ella ya no está y se ha marchado sin que le diga su nombre. Le cuenta de lo ocurrido a Joel, quien le pregunta si siguió sus consejos de conquista y cómo quedaron, pero él le dice que no pudo hablar con ella. Desde ese momento empieza a buscar a la “belga” que la cautivó.

¿QUIÉN ES LA JOVEN QUE CAUTIVÓ A JAIMITO?

En "Al fondo hay sitio", cuando Jaimito trata de impresionar a la joven, ella lo trata de la peor manera (Foto: América TV)

Cuando Charito ve el celular de su hijo en la orilla del mar se desespera, al igual que toda la familia, pero en ese momento aparece Jaimito, quien es cuestionado por su madre delante de la gente. Para evitar la vergüenza, Joel hace creer a quienes los miraban que era un acto teatral playero, se toman las manos y agradecen. En ese momento la joven “belga” los observa y dice: “Así que ese idiota era actor”, mientras recibe la llamada de su padre, quien está desesperado y llorando, por lo que le pide que adelante su retorno de Punta Sal.

Cuando pasaba por la piscina, donde Jaimito tomaba fotos a Teresa, él la ve y corre tras ella y la coge del brazo: “Perdón, sé que empezamos mal, pero hoy es un nuevo día y estoy preparado”, de inmediato comienza a hablarle en francés. La muchacha lo mira extrañada y este se disculpa por no poder aprender más el idioma. La joven le contesta: “Con eso es suficiente”, haciendo que el hijo de Charito se alegre y pregunta si es peruana, presentándose con su nombre y apellido, pero obtiene como respuesta: “No sé qué pasará por tu cabeza retorcida, pero no me interesa conocerte”, y cuando él le dice que le gustan las difíciles, ella da una estocada final: “¿Difícil? Para ti, soy imposible” y se va.

PETER ESTÁ DISPUESTO A DECLARLE SU AMOR A FRANCESCA, PERO…

Peter no lo duda más y decide declararle su amor a Francesca en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Peter conversa con Gilberto y le enseña el anillo que llevó, pero teme cruzar el límite con su amiga. “No temas y no pierdas el tiempo. Abre las alas del amor y sé feliz con tu madame. Es hora de que la llames por su nombre”, le dice. Cuando Maldini toma una bebida, el mayordomo se acerca y cuando lo ve, ella lo invita a acompañarlo, haciendo que se ilusione más.

En una escena, Teresa le pregunta a Francesca sobre el amor y esta le contesta que abrirá su corazón, lo cual la emociona y cuenta a todos, quienes animan a Peter declararle su amor. Cuando el enamorado se va, Gilberto les comenta las intenciones de su gran amigo. Aunque les dijo que era un secreto, los demás no pueden ocultar y disimular cada momento para que esta pareja se una.

Cuando estaban comiendo y los dejan solos, él está por decirle sus sentimientos, Teresa los interrumpe. En otro momento, durante la cena, todos tratan de dejarlos solos, pero Francesca les pide que se queden y hace cantar a Joel, quien recuerda a Fernanda y llora. Mientras todos se van, Peter considera que es momento de confesarle lo que siente, mientras saca disimuladamente su anillo aparece Gilberto con las cenizas de Nelly y dice que le hará ver las estrellas; sin embargo, resbala y derrama todo sobre madame.

Las cenizas de Nelly caen sobre Francesca en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Finalmente, el momento ha llegado y Peter no puede más: “Es momento de hacer lo que dos hemos estado esperando”, se acercan y la imagen se corta. ¿Será que por fin le dirá que siempre ha estado enamorado de ella?

EL PARADERO DE GRACE Y NICOLÁS

Cuando Grace y Nicolás coronaron su historia de amor con una romántica boda en donde no faltaron las ocurrencias de los Gonzáles (Foto: América TV)

El momento que Peter le habla de Francesca a Gilberto y le dice que es imposible que su romance se concrete, este último trata de convencerlo haciendo referencia a su nieta y Nicolás, quienes lucharon por su amor.

“Tonterías [las clases sociales], son cosas del pasado. Acaso la Grace y el Nicolás no son felices en Canadá”, revela.

¿TITO Y PEPE SENTARÁN CABEZA?

¿Será que Pepe y Tito decidieron sentar cabeza en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Tito y Pepe conversan en su habitación y este último le hace acordar a su amigo que Liliana fue la única mujer que casi lo lleva al altar, algo que recuerda con nostalgia.

En ese instante Pepe, le dice que ya es hora de formar una familia y dejar un legado. “De sentar cabeza”. Ambos se quedan pensando de lo que será sus vidas sin sus choques y fuga.

CHARO EXTRAÑA A KOKY, PERO SE ACUERDA DEL ‘PLATANAZO’

Charito ve en todos lados a Koky, pero descubre que se trataba de Pepe y Tito en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Charito extraña demasiado a Koky y cree verlo por todas partes, pues piensa que ha ido hasta Punta Sal solo para que estén otra vez juntos. Tanta es su emoción que se arregla para cuando se dé el encuentro. El momento que llaman a su habitación, abre y pensando que es su esposo besa a quien está esperando, pero se trataba de un empleado del hotel.

Pese a que todos le dicen que la abandonó, ella no cree nada. Poco después, le señala Teresa su preocupación, pues su esposo no le contesta las llamadas ni los mensajes. Para calmar su tristeza, Tere pide dos bebidas, una sin alcohol para la mamá de Joel, pero ocurre una confusión y termina embriagándose, llevándola a cantar la canción que le recuerda al recordado ‘Platanazo’: “Qué bonitos ojos tienes”. ¿Será que aún lo ama y no lo olvida?

Más adelante, Pepe y Tito aparecen de espaldas vestidos como Koky y le mencionan a Charito que con tal de verla feliz hicieron que vuelva para ella su marido, toda vez que no lo veía tras un año. esto causa su enojo.

EL ENTE ES FÉLIX Y LA MUJER DE NEGRO VA A LA MANSIÓN

Félix está de vuelta, pero nadie sabe que vive en la mansión de "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Mientras todos disfrutan de su viaje a Punta Sal, en la mansión se ve una sombra recorriendo los interiores, pero luego descubrimos su identidad. Se trata de Félix, quien está viviendo dentro de la casa sin que nadie lo sepa, razón por la cual él hace desaparecer las cosas para alimentarse y disfrutar de todo lo que hay.

Cuando está tranquilo descansando, vemos a la mujer que juró vengarse y estuvo en la tumba de Claudia Llanos acercarse a la mansión, donde toca el timbre. Félix muy asustado trata de ver quién es la persona que llama a la puerta, pero no sabe manejar el intercomunicador. ¿Acaso sabremos de quién se trata?