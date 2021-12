Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

En la actualidad, muchas franquicias de películas de terror antiguas están aprovechando para ser relanzadas y retomar la posición de “ídolos del terror” que tenían antaño, tal como lo hizo Michael Myers en Halloween Kills.

Don Mancini, creador de Chucky, el muñeco asesino que se hizo mundialmente conocido a finales de los 80s, ya sabía que quería relanzar a su personaje, pero no fue hasta que pudo escribir 2 episodios en la serie Hannibal, que decidió apuntar a una serie. Es por eso que desde la sexta película, comenzó a darle una nueva historia y así añadir el formato de serie al canon oficial de la franquicia.

Don Mancini y Chucky (Photo by: Brendan Meadows/SYFY)

En esta serie de 8 episodios, conoceremos a Jake Wheeler, un joven con problemas de socialización que debido a su madre fallecida, la relación con su padre no es la mejor. El encuentra un muñeco Good Guys en una venta de Garaje, sin pensar que está llevándose a un asesino serial. Luego de ver cómo era la vida del joven, Chucky decide presentarse, tratará de hacerse su amigo y buscará convencerlo de que se vuelva un asesino de una forma insistentemente sospechosa.

En esta serie, el muñeco Chucky se nos presenta más maquiavélico y calculador, su objetivo principal ya no es matar, si no que está buscando que otros lo hagan, luego sabremos sus motivos. Un punto que puede jugar en contra, como a favor, es que si bien la serie se puede disfrutar con solo saber quien era Chucky (yo he visto hasta la tercera cinta), hay detalles que arrastra de las cintas anteriores que, si bien te las explican a groso modo, podrían llegar a confundir al espectador si se distrae.

Aquí también conoceremos más del origen de Charles Lee Ray, antes de que deje su alma en el muñeco, cómo fue su vida y cómo conoció a Tiffany, algo que no se mostró en las películas previas.

La serie de Chucky es protagonizada por Zachary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Brad Dourif y Barbara Alyn Woods, escrita por Don Mancini y puedes ver todos sus episodios en Star+.

