La serie ‘Oscuro Deseo’ en su segunda temporada es una de las más vistas en Netflix, en diversas partes del mundo, incluyendo Perú. ¿La razón? Se trata de un thriller erótico, emocionante, psicológico, que te lleva por varios caminos, y te deja pensando en posibles salidas para las vivencias de cada personaje.

Las escenas sexuales en ‘Oscuro deseo’ no bajan de intensidad, al contrario, ahora se suma toda la belleza de Catherine Siachoque.

En diálogo con el diario Excélsior, Maite Perroni destacó también el trabajo y la asesoría sicológica con diversos especialistas en violencias para esta serie, dirigida por Kenya Márquez y Epigmenio Ibarra.

La actriz reveló: “Se tenía que poner atención en ello (estar frente a un sociópata) y trabajar lo más profundo posible en un tema como este. Y mi sicólogo de toda la vida, de hace seis siete años, fue parte importante en el desarrollo. Quería entender cómo funcionan estas personalidades. A Darío lo defino como un sociópata, pero las cosas no son sólo por ser. Tienen un antecedente y razón”.

Alejandro Speitzer, Darío Guerra, en la ficción, cuenta: “Al personaje no lo puedes leer. En la primera parte, en mi cabeza se creó todo; ahora, actúa. El sicópata nace, el sociópata se hace. Leí mucho sobre el trastorno para estar apegado a la realidad. Me enfoqué en sutilezas que cuentan y suman. Lo complejo de esto es que alguien de esta naturaleza podría ser tu vecino y no te das cuenta”.

Para el actor, ha sido clave conversar con su psicólogo sobre ese pasado que le dan al personaje de Darío Guerra.

“Para mí era muy importante que se entendieran los trastornos, de dónde venían, por qué sucedían y creo que ahí están plasmados y van a quedar súper claros”, comentó.

En diálogo con Cosmopolita, explicó: ‘’Está tan alejado de mí... Me cuesta entender este tipo de de personalidades. Por eso, me acerqué mucho a mi psicólogo de cabecera [ríe]. Es criminalista. Yo quería entender el trastorno de Darío. Las últimas sesiones tuvieron que ver con Darío, con tratar de comprender su personalidad. Llegamos a la conclusión de que era un sociópata. Entonces, quise trabajar en plasmar detalles de esta patología en mi actuación. Son muy sutiles, pero están ahí'’.

