Es uno de los videojuegos más populares de los últimos años. Desde su estreno en 2013, ‘The Last of Us’ se ganó un importante lugar en el catálogo de PlayStation y en 2020 tuvo su secuela, que también resultó en un éxito. Tiempo después se confirmó que HBO produciría una serie, pero hay problemas.

Y es que acaban de confirmar que no veremos la serie de ‘The Last of Us’ en 2022. Según el portal Deadline, la serie al parecer se podrá ver recien en 2023, solo si los tiempos son favorables para la producción.

Así lo ha comentado el propio Casey Bloys, director de contenidos de HBO y HBO Max, al mencionado portal: “No se va a emitir en 2022, todavía la están filmando en Canadá. Imagino que se verá en el 2023″.

Sin embargo, dentro de la mala noticia, el director compartió que el desarrollo de la serie está en óptimas condiciones, asegurando además sentirse emocionado por el resultado de algunos episodios anticipados que pudo observar.

“He visto algunos de los primeros episodios y estoy muy emocionado. Craig hizo Chernobyl para nosotros, es un escritor y director fantástico. Lo que he visto tiene una pinta increíble, así que estoy entusiasmado, pero no será en el 2022″, indicó el ejecutivo.

La adaptación televisiva de este gran videojuego viene con un gran elenco, pues Joel y Ellie serán representados por Pedro Pascal y Bella Ramsay, respectivamente. Por otra parte, Nico Parker será la hija de Joel, personaje a quien conocemos en el principio del juego.

Además, Merle Dandridge representará a Marlene, a quien ya interpretó en ambos videojuegos de la franquicia; por lo que no es ninguna extraña en el papel. Neil Druckmann, quien es co-presidente de Naughty Dog, guionista y creador de los videojuegos de The Last of Us, participará en la producción de HBO como showrunner.

Asimismo, en la producción participará Carolyn Strauss como productora ejecutiva, quien fue parte de la producción de Juego de Tronos. El talento en detrás de las cámaras está garantizado.

