“The Simpsons”, (“Los Simpson”, en español), creada por Matt Groening en 1989, es una de las series animadas más famosas y longevas de todos los tiempos. La temporada 31 de la ficción, que ha ganado numerosos galardones incluyendo 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody, empezó el 29 de septiembre de 2019 y llegará a su fin el domingo 17 de mayo de 2020, al parecer con una triste despedida.

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Way of the Dog’ (31x22), exploran el trágico pasado de ‘Ayudante de Santa’ después de que el perro de Los Simpson muerde a Marge”. La actriz Cate Blanchett presta su voz en este episodio, pero aún no se sabe cómo su personaje, Elaine, es parte de la historia de una de las mascotas de la familia amarilla.

Por lo visto en las imágenes compartidas por TVLine, Ayudante de Santa podría irse con esa misteriosa mujer relacionada con su trágico pasado. ¿Eso significa que será el último capítulo de este personaje que acompañó a los Simpson desde la primera temporada?

La realidad es que el universo de “The Simpsons” tiene una naturaleza muy flexible, es decir, aunque ‘Ayudante de Santa’ se despida en este capítulo de la serie animada, no significa que no volverá a aparecer en el futuro.

Al parecer ‘The Way of the Dog’ será otro episodio navideño, al igual que el piloto original. Anteriormente, el showrunner Al Jean dijo que su final ideal se vincularía de nuevo con el piloto, pero tranquilos, no es el desenlace definitivo del show, ya que fue renovada para una temporada 32.

Por otro lado, Blanchett se suma a una larga lista de estrellas que visitaron Springfield esta temporada. Entre ellos están, John Mulaney, Jason Momoa, Bob Odenkirk, Natasha Lyonne, Fortune Feimster, Glenn Close, John Legend, Chrissy Teigen, Jim Parsons, Taran Killam, Cobie Smulders, Chelsea Peretti, Billy Porter, Weezer, Lili Reinhart, Camila Mendes y Madeleine Petsch.

¿QUIÉN ES AYUDANTE SANTA?

Santa’s Little Helper (conocido como ‘Pequeño Ayudante de Santa Claus’ en España y ‘Ayudante de Santa’ en Hispanoamérica) es el perro de la familia Simpson en la serie animada de Fox y Disney. El galgo inglés marrón se unió al show desde el primer episodio cuando Homero junto a Bart, al ver que no tenía dinero para comprar los regalos de navidad, decide ir a apostar en las carreras de Perros.

Cuando Ayudante de Santa pierde la carrera su dueño lo bota a la calle, pero Bart se compadece de él y le pide a Homero conservarlo como presente de Navidad.

En ‘Two Dozen and One Greyhounds’ volvió al canódromo y se enamoró de una perra que corría en ese momento, con quien luego tuvo 25 cachorros, que fueron robados por Sr. Burns, para convertirlos en un esmoquin, pero son rescatados por Bart y Lisa, y llevados de vuelta al canódromo.