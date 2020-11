“Los Simpson” es uno de los programas de televisión más populares y queridos en todo el mundo, por ello no sorprende que haya habido más de una idea de sacar algunas series derivadas de la historia a los largo de los años. ¿De qué trataban y por qué nunca salieron al aire? A continuación más detalles sobre los spin-offs de la comedia de situación estadounidense de más larga duración con más de 30 temporadas.

Creado por Matt Groening, “The Simpsons” sigue la vida cotidiana de la familia del título en la ciudad de Springfield, así como la de sus amigos más cercanos y un par de enemigos. Las aventuras de esta singular familia Simpson y otros ciudadanos de la pintoresca ciudad han llegado a otros medios, sobre todo cómics y películas; algunos, incluso, se han vuelto tan populares que en algún momento estuvieron cerca de tener sus propios programas derivados. En otros casos, algunos episodios de la serie podrían haberse convertido en algo propio, ya sea una serie derivada o una película, pero todos tuvieron un obstáculo que no permitieron que se concluya la idea.

Aunque la familia Simpson es la protagonista de la serie y suele estar en medio de todo tipo de conflictos, de vez en cuando el programa también se ha centrado en otros personajes, lo que permite que la audiencia los conozca mejor. Esto los ha hecho muy populares entre los espectadores, y esta recepción positiva casi les dio sus propios programas. Conoce los cuatro spin-offs de “The Simpsons” y por qué nunca sucedieron, según detalla Screen Rant.

LOS CUATRO SPIN-OFFS DE “LOS SIMPSON” QUE NO SUCEDIERON

EL SHOW DE KRUSTY EL PAYASO

Krusty the Clown es el presentador del show ‘The Krusty the Clown Show’ y el héroe de Bart Simpson. Krusty es un tipo diferente de payaso, ya que no siempre es feliz ni tiene la mejor actitud, y en cambio es muy cínico, fuma mucho y la mayoría de las veces termina diciendo cosas inapropiadas en vivo.

En 1994, Matt Groening presentó una idea para un spin-off de live-action centrado en Krusty, con el actor de voz del personaje, Dan Castellaneta, interpretando el papel. La idea básica era que el payaso se mudaría a Los Ángeles y presentaría su propio programa de entrevistas, y una broma recurrente habría sido que vivía en una casa sobre pilotes de madera que los castores roían continuamente. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y la serie nunca sucedió.

CUENTOS DE SPRINGFIELD

Otra idea propuesta (aunque esta vez animada) fue “Tales From Springfield” o “Cuentos de Springfiel”, inspirada en el episodio de la temporada 7 ’22 cortometrajes sobre Springfield'. Este programa se habría centrado en la ciudad en general en lugar de solo en la familia Simpson, dando a otros ciudadanos la oportunidad de ser los protagonistas. Cada semana habría presentado un escenario diferente: tres cuentos, una aventura con un joven Homero o una historia sobre un personaje de fondo sin vínculos con la familia Simpson. Lamentablemente, esta idea nunca surgió cuando Groening se dio cuenta que el personal no tenía la mano de obra para producir otro programa como “The Simpsons”; sin embargo, esta sigue siendo una idea muy interesan para el personal creativo y de realización.

SIMPSTASIA

“Los Simpson” a menudo critican y parodia todo lo de Disney, pero también hay cierta admiración por lo que la ‘Casa del Ratón’ ha hecho durante décadas. Por ejemplo, Matt Groening tuvo una idea para una parodia de Fantasía, apropiadamente titulada “Simpstasia”, pero nunca se produjo pues habría sido demasiado difícil escribir un guion de largometraje, aunque se agregó una idea similar al episodio ‘Itchy & Scratchy Land’.

TROY MCCLURE

Phil Hartman estaba interesado en una película de live-action derivada de su personaje Troy McClure, que habría sido interesante y divertida dadas todas las películas extrañas en las que se dice que McClure apareció. Aunque hubo entusiasmo en el proyecto, nunca llegó a ser así, debido al asesinato de Hartman en 1998, lo que motivó el retiro de Troy McClure.

