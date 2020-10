Los personajes de “Los Simpson” no envejecen realmente, al menos lucen igual desde que los vimos por primera vez en la pantalla. Sin embargo, eso no significa que sus edades no sean una contante interrogante entre sus seguidores. Es el caso Moe Szyslak, cuya edad ha sido un misterio para los espectadores durante muchos años.

Creado por Matt Groening, “The Simpsons” comenzó como una serie de cortos animados para “The Tracey Ullman Show” en 1987, y pasó poco tiempo para convertirse en un programa propio de media hora en horario estelar. Así fue que debutó oficialmente en Fox en 1989. Desde entonces, “Los Simspon” se ha convertido en la comedia estadounidense de mayor duración.

La divertida historia sigue las aventuras diarias de la familia del título y sus amigos en la colorida ciudad de Springfield. Entre ellos se encuentra Moe Szyslak, el irritable propietario y camarero de Moe’s Tavern (La taberna de Moe) y, por lo tanto, un amigo cercano de Homero. Además de la taberna, Moe es dueño de otros negocios, como son Moe’s Bagels en Colorado y Moe’s Express en el área del patio de comidas del Mall de Springfield, y también ha estado involucrado en algunos negocios oscuros. Moe ha pasado por muchas cosas, y su apariencia insinúa que es mayor incluso que el protagonista, pero ¿cuántos años tiene exactamente? Screen Rant, revela su verdadera edad.

CUÁNTOS AÑOS TIENE REALMENTE MOE SZYSLAK

La historia de Moe es complicada y algunos detalles no están del todo claros, como dónde nació: o inmigró ilegalmente a los EE. UU. En un episodio, él mismo revela que tiene herencia holandesa, o nació en Indiana y luego se mudó a Springfield. Sin embargo, y a diferencia de otros personajes de la serie animada, Moe Szyslak tiene una fecha de nacimiento adecuada: 24 de noviembre de 1927.

Dado que los personajes nunca envejecen, esto significa que, para cuando “Los Simpson” hizo su debut oficial, Moe tenía 62 años, y se ha mantenido así durante décadas, mientras que Homero tiene entre 36 y 40 años (puesto que su edad ha cambiado un par de veces a lo largo de la serie).

Como lo mencionamos, el personaje ha pasado por muchas cosas y ha llevado una vida particularmente difícil, lo que explica por qué siempre parece estar de mal humor y a menudo es grosero con sus clientes y con casi todos.

Tiene una relación tensa con su padre y hermanos después de un incidente que llevó a su progenitor a cerrar todas sus tiendas de colchones. También era un niño actor, interpretando a Smelly en “The Little Rascals”, hasta que mató a Alfalfa y fue despedido. En algún momento, lo dejaron en un campamento de verano y sus padres nunca regresaron por él, por lo que el campamento fue lo más cercano a su hogar. Años más tarde, Moe se convirtió en boxeador profesional y ha culpado a su carrera de boxeo por hacerlo feo. Aunque en otro episodio, un elefante pisó a un Moe muy joven, dejándolo con el aspecto que tiene ahora.

Todo esto y más han llevado a Moe a intentar suicidarse varias veces, hasta el punto en que sus intentos fallidos se han convertido en una broma corriente en la serie.

