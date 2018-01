La empresa estadounidense de televisión StarZ confirmó que está trabajando junto con Lionsgate, en una serie de televisión basada en el universo de asesinos de la película protagonizada por Keanu Reeves : ' John Wick '.

El anuncio se hizo durante el tour de prensa de la Television Critics Association. El título de la serie será 'The Continental', en referencia al prestigioso hotel de asesinos presentado en la película, informa IGN.

Esta serie, que es producida por el mismo actor, se ubicará en el universo de la franquicia, y mostrará el funcionamiento interno del 'Hotel Continental'. Por el momento las compañías prometen que la serie mantendrá la misma acción trepidante.

John Wick La serie mostrará el funcionamiento interno del 'Hotel Continental' que aparece en la película. (Difusión) Difusión

El CEO de la empresa, Chris Albrecht, comentó que tanto las películas como la serie guardan completa relación entre sí. Además, pese a que este título no está diseñado para tener a Keanu Reeves como protagonista, esperan que aparezca en algunos episodios, por lo que ya se encuentran en negociaciones.

Chris Collins, conocido por su trabajo en series como 'The Wire', 'The Man in the High Castle' y 'Sons of Anarchy', será el showrunner y escribirá el proyecto. El primer episodio será dirigido por Chad Stahelski, quien también dirigió películas estrenadas hasta ahora.