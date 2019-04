Game of Thrones 8x02: ver HBO ONLINE GRATIS para ver Juego de Tronos de manera legal

HBO ONLINE GRATIS para ver Game of Thrones 8x02 | Estamos a pocos minutos del estreno del segundo capítulo de la octava temporada de Juegos de Tronos y si te encuentras sufriendo por saber cómo verás HBO si no cuentas con una suscripción, tranquilízate que existe una manera súper fácil y legal de poder disfrutar el segundo episodio que se estrenará este domingo 21 de abril y tendrá una duración de 58 minutos.

En esta segunda entrega se verá el cara a cara de Jaime Lannister con Brandon Stark y tendrán una reveladora conversación sobre el accidente que dejó invalido al ahora Cuervo de tres ojos.



También se verá el juicio al que es sometido el hermano de Cersei.



Otra de las escenas que se verá en este segundo capítulo es como el pueblo de Winterfell se preparan para hacerle frente del “Rey de la Noche” que esta pronto a llegar y acabar con todos los habitantes de invernalia.



Si quieres saber qué es lo que sucederá en este episodio entonces, aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver “Game of Thrones” y otras series de HBO completamente gratis en su plataforma ONLINE oficial sin pagar nada.



¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX



VER ONLINE

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Go te permite suscribirte completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.



Pero antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás utilizar esta opción.



Una vez que este suscrito a HBO Go podrás disfrutar de todas las temporadas de “Juego de Tronos”, incluida esta última. Además, podrás acceder a contenido exclusivo, series y películas, del canal. “Westworld” y “Big Little Lies” son algunas de sus producciones más exitosas.



Estos son algunos precios:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes.



¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

El segundo episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" será estrenado este domingo 21 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm