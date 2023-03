Las series para plataformas de streaming se han convertido en las favoritas de esta generación, pues son de fácil acceso, si es que se cuenta con internet.

A pesar de que existen miles de ellas, para plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otros, son las series de HBO Max las que han acaparado las miradas en estas últimas semanas, como The Last Of Us.

En esta ocasión, te presentamos las mejores 5 series que se encuentran en la plataforma HBO Max. No te pierdas la lista aquí:





The Last Of Us

The Last Of Us.

The Last Of Us se ha convertido en una de las series más aclamadas de este año. La serie postapocalíptica, que está basada en el videojuego con el mismo nombre, obtuvo un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes.





High Maintenance

High Maintenance.

Esta comedia, que se centra en la conexión de varios neoyorquinos y un dealer de marihuana, es una de las series mejor puntuadas. Aunque estuvo a cargo de HBO Max, la serie se estrenó en Vimeo, en 2016. La serie obtuvo 98% de aprobación en Rotten Tomatoes.





I may destroy you (‘Podría destruirte’)

I may destroy you.

Luego de sufrir un abuso sexual, Arabella, la protagonista, se ve obligada a parar su vida para seguir con la investigación de lo que le pasó. La serie registra un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes y acumula varios premios, incluido el premio BAFTA a la mejor miniserie.





Barry

Barry.

Mark, un asesino a sueldo que se siente deprimido por su trabajo, busca una salida. Coincidentemente, su trabajo lo lleva hasta una clase de actuación y decide quedarse para empezar una nueva vida. En Rotten Tomatoes, la serie, estrenada en 2019, tiene un 99% de aprobación por la crítica.





Hacks (‘Mediocres’)

Hacks.

La serie, estrenada en 2021, presenta un curioso vínculo entre una mítica comediante de Las Vegas y una joven recién titulada. En Rotten Tomatoes, la serie obtuvo el 100% de aprobación por parte de los críticos.





VIDEO RECOMENDADO

LIMA en ESTADO DE EMERGENCIA por Ciclón YAKU