Game of Thrones: ¿Qué pasó con el lobo huargo de Jon Snow?

Se estrenó la octava y última temporada de Game of Thrones. El primer capítulo llenó de mucho entusiasmo a los fanáticos de esta serie que han visto juntarse a sus personajes favoritos para luchar en contra del “Rey de la Noche”, pero también han hecho notar la falta de Ghost, el lobo huargo de Jon Snow.

La última vez que se vio a “Fantasma” fue en el episodio 6x03 que tuvo por nombre “Oathbreaker”. Luego de esto no volvió aparecer más. En la séptima temporada la situación fue peor porque no se le vio más y solo fue mencionado una vez por Sansa, justo antes que Jon se fuera al sur en busca de Daenerys Targaryen.



Ella le dijo que no quería quedarse a esperar su regreso, tal como lo haría Ghost. Después de eso, no se supo más del lobo, aunque se dice que si existió una escena donde explica que pasó con el animal, pero decidieron cortarla.



Debido a las diversas preguntas que se hicieron sobre Ghost, el área de efectos visuales explicaron que ha pasado con el lobo de Jon Snow y lo que pasará en la octava temporada con el animal.



Jon Snow y Ghost han estado juntos desde el primer capítulo de Juego de Tronos. (Foto: HBO) Jon Snow y Ghost han estado juntos desde el primer capítulo de Juego de Tronos. (Foto: HBO)

¿Qué pasó con Ghost, el lobo huargo de Jon Snow, y cuándo regresará?

Desde la temporada seis no se veía a Ghost y muchos han pensado que en esta octava temporada no estará presente y se omitirá la historia sobre lo qué pasó con el lobo de Jon Snow, pero existe una gran esperanza.



El jefe de efectos visuales, Joe Bauer, dio una buena noticia e indicó que en esta temporada final de Juegos de Tronos, Ghost estará “muy presente”.



“Aparece... está muy presente y hace algunas cosas muy interesantes en la temporada 8”, comentó el especialista.

Bauer también reiteró que la ausencia de Ghost durante toda la temporada siete se debió a cuestiones prácticas pero que en la entrega final de Juego de Tronos las cosas serán muy diferentes para el feroz compañero de Jon. Además, habló un poco de cómo se le da vida a un lobo huargo: filmando un lobo real y jugando con las escalas. Sin embargo, este delicado trabajo no termina aquí, pues obviamente los lobos reales no siempre hacen lo que el guion requiere. No nos queda duda de que las tareas del área de los efectos visuales son tan importantes como difíciles de llevar a cabo.



El lobo que realiza el trabajo de interpretar a Ghost, es un precioso animal blanco llamada Alberta. El mamífero es entrenado para su papel en la serie y que sin duda alguna estará presente en la octava temporada de Game of Thrones.



¿Qué pasó con los lobos de los hermanos Stark?

En el primer capítulo de la serie la manada de los lobos huargo fue encontrada por la de los Stark. A sugerencia de Jon los niños tuvieron cada uno a un lobo, incluso él mismo pudo conservar uno, al cual llamó Ghost. Con el paso del tiempo, uno a uno los lobos fueron muriendo.



Acá recordamos a todos:



- Grey Wind - Robb

- Lady - Sansa

- Nymeria - Arya

- Summer - Bran

- Shaggydog - Rickon

- Ghost- Jon Snow



Los lobos de los hermanos Stark. (Foto: HBO) Los lobos de los hermanos Stark. (Foto: HBO) Los lobos de los hermanos Stark. (Foto: HBO)

- Recordemos que el lobo de Robb Stark fue asesinado en la Boda Roja, es más, la cabeza del animal fue colocado en el cuerpo de su amo.



- Lady fue sacrificada por el propio Edd Stark a petición de Cersei Lannister, esto porque Jofrey la acusó de haberlo atacado.



- A Nymeria la vimos por última vez en la séptima temporada en el episodio 7x02, solo para despedirse de su ama Arya.



- Summer y Shaggydog, los lobos de los pequeños niños Stark, también murieron. El primero en el episodio "The Door" (6x05), cuando ayuda a Bran a escapar del Rey de la Noche. El segundo fue asesinado por los Umbers; su cabeza fue presentada a Ramsay Bolton junto con Osha y Rickon.



Solo nos queda esperar al capítulo enque estará presenta Ghost y cumpla con algunos cometidos que seguramente serán muy favorecedoes para Jon Snow.