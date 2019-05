Game of Thrones 8x05: ¿por qué Daenerys Targaryen destruyó todo?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ante la llegada de Daenerys Targaryen junto a su dragón y su ejército, a King’s Landing (Desembarco del rey) no le quedó más que rendirse, pero a pesar de que las campanas de la ciudad tronaron como señal de sometimiento, a la ‘Reina dragón’ no le importó y destruyó la ciudad.

‘The Bells’ (8x05) fue el penúltimo episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones y también fue el capítulo que marcó un punto de no retorno para Daenerys Targaryen, quien terminó por convertirse en la persona que juró no ser jamás, cuando mató a miles de inocentes en la capital del reino que reclamó como suyo.

¿Por qué Daenerys Targaryen destruyó King’s Landing? Si bien la respuesta puede estar relacionada con la enfermedad de la locura que persigue a los Targaryen, que afectó a su padre como a muchos antepasados de la ‘Madre de dragones’, los showrunners de Game of Thrones, Dan Weiss y David Benioff, ensayaron algunas respuestas.

En el Inside the Episode que HBO compartió apenas terminado ‘The Bells’, Wess comentó que, en su opinión, Daenerys no tenía planeado reducir la capital de los Seven Kingdoms (Siete reinos) a escombros, pero cuando tiene al frente este “símbolo” de lo que le fue arrebatado a su familia, simplemente deja escapar toda su ira.

“No creo que ella decidiera de antemano que iba a hacer lo que hizo. Pero luego ve la Red Keep (Fortaleza Roja), que es la casa que su familia construyó cuando llegaron por primera vez a este país hace 300 años. Es en este momento, en las paredes de King’s Landing, donde mira este símbolo de todo lo que le fue arrebatado, cuando toma la decisión de hacerlo. Esto es personal”, comentó el cocreador de Game of Thrones.

Por su parte, Benioff comentó que en otras circunstancias, la destrucción de King’s Landing nunca habría ocurrido.

“Si las circunstancias hubieran sido diferentes, no creo que este lado de Dany hubiera salido nunca. Si Cersei no la hubiera traicionado (en el acuerdo para luchar contra los White Walkers], si Cersei no hubiera ejecutado a Missandei, si Jon no le hubiera dicho la verdad... si alguna de estas cosas hubiese sucedido de otra manera, entonces no creo que hubiese visto este lado de Daenerys Targaryen”, remarcó.

¿Qué pasará entonces al final? El escenario parece configurado para un enfrentamiento entre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Jon podría levantarse contra su reina por el bien del reino.

Por lo pronto, en palabras de Emilia Clarke, el final de Game of Thrones va a ser “el accidente automovilístico de todas las emociones que puedas imaginar. Es como una bomba nuclear”.

El último episodio de Game of Thrones será emitido el próximo domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO.