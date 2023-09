¡Atentos fans! La plataforma de Disney Plus acaba de confirmar el estreno de la nueva serie inspirada en los populares libros de R.L. Stine, “Escalofríos”, para el 13 de octubre, en celebración por el mes de Halloween.

La serie constará de diez episodios, y los primero cinco se estrenarán en el marco de las celebraciones de Halloween, solo para más adelante se estrene un capítulo nuevo por semana. La serie será una co-producción entre Disney Branded Television y Sony Pictures Television.

“La franquicia Escalofríos de R. L. Stine es un fenómeno de la cultura popular que tiene un lugar muy especial en el corazón de gente de todas las edades,” dijo Ayo Davis, president, Disney Branded Television. “Estamos encantados de llevar esta escalofriante nueva serie al público de todas partes del mundo a lo grande en Disney+, y esperamos no solo que fascine a nuevas audiencias por las emociones y los escalofríos increíbles que les hará experimentar sino también a los fans de toda la vida que sienten nostalgia por las historias que marcaron su generación,” terminó Davis.

Escalofríos: La serie desde el principio manejará una trama cubierta de misterio y suspenso. La historia trata acerca de un grupo de estudiantes de secundaria que intentarán resolver el misterio de Harold Biddle, un adolescente asesinado tres décadas atrás. De alguna forma, sus padres también llegarán a estar involucrados en este complot.

Originalmente publicados por la editorial Scholastic, los libros de la serie de Escalofríos (”Goosebumps”) son algunos de los libros más vendidos de todos los tiempos, con más de 400 millones de libros impresos en 32 idiomas. La nueva serie estará inspirada en cinco de los libros más populares: Say Cheese and Die! (La sonrisa de la muerte); The Haunted Mask (La máscara maldita); The Cuckoo Clock of Doom (El reloj fatal); Go Eat Worms! (Vayan a comer gusanos); y Night of the Living Dummy (La noche del muñeco viviente).