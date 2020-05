Rafael Amaya alcanzó el éxito al ponerse en los zapatos de “Aurelio Casillas” en la icónica serie “El señor de los cielos” de Telemundo. Durante seis temporada se convirtió en el favorito de los seguidores, pero luego desapareció sin dejar rastro alguno hasta que volvió en la séptima temporada pero para darle un cierre a su personaje.

Esta situación desagradó mucho a los fans que se sintieron decepcionados por el fin que le dieron al actor mexicano y desde ese momento no se ha vuelto a saber más del actor y cuales son los planes que tiene para el futuro.

Pero esta no sería la primera vez que el mexicano se aleja de todos y es que hace unos días se ha vuelto viral una entrevista que dio en 2015 al programa “Al rojo vivo” de Telemundo y contó que lo llevó a alejarse de todo y de todos.

¿QUÉ PASÓ CON RAFAEL AMAYA EN 2015?

Muchos han dicho que la desaparición publica de Rafael Amaya es debido a su adicción a las drogas y estaría recluido en un centro de desintoxicación, sin embargo, en 2015 el actor aclaró que su ausencia en redes sociales y en los sets de grabación tuvo otro motivo.

En aquel entones, el actor acabó con todas las especulaciones que aseguraban estaba sumergido en las drogas y que estas sustancias casi lo llevan a la muerte.

“No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital”

El actor reveló que efectivamente estuvo hospitalizado un par de días pues los efectos de trabajar consecutivamente por 11 meses lo llevaron a que su salud se viera afectada por lo que la empresa decidió darle unos días de descanso en donde aprovechó para reencontrarse con él mismo.

“Ahora no bebo, no me meto ningún tipo de droga ni nada. Estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida, con ‘El señor de los cielos’, con mi familia, con mis amigos y simplemente me tomé un tiempo para reencontrarme, para regresar a mis raíces”, explicó.

¿QUÉ SE SABE DE RAFAEL AMAYA TRAS LA MUERTE DE SU PERSONAJE EN EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

En marzo pasado, el cantante Roberto Tapia dio una entrevista en la que revela que ha estado en contacto con Rafael Amaya quien es uno de sus amigos personales.

El intérprete reveló que su amigo Rafael Amaya estuvo al pendiente de la salud de la mamá del cantante tras haber sufrido un derrame cerebral.

“Bendito Dios él (Rafael Amaya) está muy bien, obviamente pues ahorita yo no me pude mover de Culiacán, él está en unos proyectos de trabajo que la verdad ni tuve cabeza para preguntarle por su proyecto porque yo la verdad estaba enfocado con mi madre”.

