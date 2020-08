Cynthia Klitbo aparece en las pantallas de TV en México desde los años 80. Su primera telenovela fue Vivir un poco, siguiéndole papeles en melodramas como Amor en silencio, Cómo duele callar, Mi segunda madre y Yo compro esa mujer. Desde entonces, su trabajo no hay ido más que crecer.

Los últimos 10 años, Cynthia Klitbo Gamboa ha estado en varias producciones internacionales, con gran éxito, entre ellas Teresa, Por ella soy Eva, De que te quiero, te quiero, Vino el amor y las recientes telenovelas populares El Dragón y Médicos, línea de vida.

Sin embargo, la actriz de 53 años también ha estado rodeada de controversia. Recientemente, por ejemplo, confesó que tuvo problemas con la actriz Vanessa Guzmán en una telenovela en Televisa. Pero no solo eso, también reveló que un incidente que la llevó a querer quitarse la vida.

Cynthia Klitbo fue parte del elenco de El Dragón (Foto: Televisa / Cynthia Klitbo / Instagram)

CYNTHIA KLITBO SE INTENTÓ SUICIDAR

En el programa Ventaneando, Cynthia Klitbo confesó que la mala experiencia con su esposo, cuando era más joven, la llevó a atentar contra su vida. “En mi caso, terminé con un frasco de cien exotales [pastillas]”, dijo la estrella mexicana.

“Desperté dos días después en un hospital y, lejos de sentirme agradecida por estar viva, me puse a llorar como loca porque estaba viva”, reveló.

“Ya se habían dado cuenta que no me podían ir a visitar ni mis hermanas, que yo vivía encerrada. La única que entraba [a su casa] era mi madre y una amiga le caía bien [a su entonces esposo]. De ahí en fuera, no podía tener contacto con el mundo exterior”, explicó.

Cynthia Klitbo.

Klitbo detalló que fue su mamá quién empezó a ver cómo su hija “vivía en un estado de depresión constante, padecía una especie de bulimia por la angustia, por la ansiedad”.

“Cuando yo vi que no me iba a salir de esa situación, porque no veía para donde. Porque, aparte, tú te sientes culpable. Algo pasa, porque el perpetrador, generalmente, hace sentir que tú eres la que está provocando que eso pase”, agregó.

Finalmente, la actriz señaló que gracias a su madre y a una amiga, fue que terminó llevando terapia para sacarla del hoy donde se encontraba. Es por ello, que agradece mucho pues eso le “fortaleció para salir de esa situación”.

