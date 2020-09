Cobra Kai ha logrado volver a la memoria de todos los fanáticos la historia de Karate Kid que se emitió entre los años 80 y 90. La serie que inició en YouTube y ahora es parte del catálogo de Netflix ha revivido el conflicto que existe entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence y sin duda, se ha convertido en una de las mejores secuelas de la historia original de John G. Avildsen.

Los seguidores de la serie no pueden estar más felices al ver el retorno de los personajes originales de esta historia y esperan que en esta tercera entrega se puedan integrar más actores de Karate Kid y saber que sucedió con ellos después de 36 años.

Pero no todo será felicidad para los fanáticos, ya que al parecer, algunos personajes de la historia original han sido ignorados, como el caso de Julie Pierce (Hillary Swank) que fue la protagonista de la película “The Next Karate Kid” al lado del Sr. Miyagi (Pat Morita).

¿POR QUÉ JULIE PIERCE HA SIDO IGNORADA EN COBRA KAI?

A lo largo de Cobra Kai se han hecho muchas referencias a las películas que fueron protagonizadas por Daniel LaRusso , el Sr. Miyagi y John Lawrence , pero han ignorado por completo a Julie Pierce que también fue una de las protagonistas de Karate Kid.

En la cuarta película de la franquicia, Miyagi, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, asiste a una ceremonia para soldados japoneses-estadounidenses en Boston y termina conociendo a la nieta adolescente de su antiguo amigo y alumno.

En esta entrega, Julie también necesitaba ayuda de un guía para no meterse en problemas y es así que nace una amistad entre estos dos personajes. Ella termina viviendo por un tiempo con el Sr. Miyagi y es aquí que aprende todas sus técnicas, al igual que Daniel.

Esto ha hecho que muchos de los fans se pregunte, ¿por qué el personaje de Hillary Swank quede fuera de esta serie?

La conclusión a la que llegó Screenrant es que la historia de Julie Pierce es totalmente independiente a las tres primeras películas de Karate Kid que involucran a Daniel y Johnny Lawrence, así que el enfoque de Cobra Kai ha revivido el enfrentamiento entre estos dos personajes y por lo tanto, la historia que fue protagonizada por Hillary Swank no sigue la narrativa que tiene la serie de Netflix.

Lo único que quedaría es que los creadores de la serie hagan una referencia de Julie Pierce en la tercera temporada, ya que finalmente, ella también mantiene un legado del Sr. Miyagi.

Esto le podría dar pie a que Hillary Swank haga un cameo al final de la tercera temporada o cuarta entrega, ya que al parecer el creador de Cobra Kai está completamente dispuesto a usar a todos los personajes que son parte del Miyagi-Verse.

Un cameo de Swank no seria imposible, ya que la intérprete se ha convertido en una actriz de Netflix. Protagonizó la película de ciencia ficción del 2019 I Am Mother , prestó su voz a Joey Pogo en BoJack Horseman y protagoniza la serie más reciente Away . Aparecer en Cobra Kai encajaría en su trayectoria.

