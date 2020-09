No hay duda alguna que el Sr. Miyagi es uno de los personajes más recordados de “The Karate Kid”. La franquicia que comenzó Pat Morita, Ralph Macchio y William Zabka vive hoy gracias a la serie de YouTube Red “Cobra Kai”, que ahora se ha trasladado a Netflix para producir una tercera temporada en la plataforma.

Ubicada 34 años después de los eventos de la saga de “Karate Kid”, “Cobra Kai” ve como los adultos Daniel LaRusso y Johnny Lawrence continúan con sus vidas en su pequeña ciudad. Este último decide re-abrir su antiguo dojo para enseñar karate a adolescentes y su rival de la infancia hace lo mismo para enseñar el Miyagi-Do.

Durante la primera y la segunda temporada del programa, se mencionan a diversos personajes de la trilogía original de películas, pero ninguno tiene el mismo peso que el Sr. Miyagi. Tanto a Johnny como a Daniel, él les dejó una marca imborrable en sus corazones que incluso perdura años después de su muerte.

Pero... ¿Qué hizo durante todos estos años antes del inicio de “Cobra Kai”? Screenrant ha hecho un análisis de las anteriores películas y lo que se menciona en la serie para saber lo que pasó con el Sr. Miyagi durante todos estos años hasta el día de su muerte en el 2011 (Pat Morita falleció en el 2005).

¿QUÉ PASÓ CON EL SR. MIYAGI ANTES DE “COBRA KAI”?

Primero, es necesario aclarar algo que los fans se han preguntado durante años, y es que el Sr. Miyagi y Daniel siguieron siendo amigos cercanos hasta la muerte del personaje en 2011. El mentor no solo dejó a Daniel su casa, sino que también se ve a Daniel visitando su tumba con regularidad.

¿Con qué regularidad? Bueno, en un momento él nota que unos meses es mucho tiempo entre visitas, lo que solo puede implicar que él visitaba con más regularidad a Miyagi en su tumba poco después de fallecer, manteniendo esta costumbre con el pasar de los años durante toda su vida.

Afortunadamente, el programa ha podido traer muchas caras conocidas de “Karate Kid” apareciendo en “Cobra Kai”, y la mayoría de los fanáticos están complacidos con la forma en que el programa ha continuado el legado de la franquicia, encontrando una manera de honrar la memoria de Pat Morita.

En la historia de fondo, lo que los fans han notado que, a pesar de que la tienda de bonsáis que la pareja abrió en la trilogía original evidentemente fracasó, el Sr. Miyagi tenía suficiente dinero como para solucionar todos sus problemas antes de su muerte y aún así dejarle su casa y sus autos a Daniel en su testamento

Pero ese no es el final de su historia no contada. Además de enseñar a Julie Pierce de Hilary Swank en “The Next Karate Kid”, Miyagi tuvo más aventuras con Daniel que no llegaron a la pantalla grande. Estos se relatan en la serie animada “Karate Kid”, en la que Miyagi, con la voz de Robert Ito, y su estudiante viajan por el mundo.

Fueron enviados en una misión para recuperar un santuario mágico que fue robado de Okinawa, y la serie estaba destinada a durar 65 episodios, pero fue cortado a 13 capítulos para su publicación en NBC. La pareja, junto con el nuevo compañero Tamurai, fueron a Europa, América del Sur y Australia.

La serie ve a Miyagi trabajando en un set de filmación en un momento y también unirse a la tripulación de un barco ballenero noruego. En última instancia, “Cobra Kai” ofrece pocos datos de la amistad intergeneracional entre Daniel y el Sr. Miyagi. No obstante, la próxima temporada probablemente explorará más de su misterioso pasado.

Dado que en la tercera temporada Daniel se dirige a Okinawa, hay algunas especulaciones de que traerá de vuelta a Chozen Toguchi de “The Karate Kid Part 2”. En este caso, no sería un antagonista, pero su regreso tendría sentido por la exploración al pasado que se quiere hacer del Sr. Miyagi.

En definitiva, aún queda saber que otras aventuras revelará la tercera parte de “Cobra Kai” en Netflix, pero es más que seguro que el Sr. Miyagi volverá con una parte de su pasado que ocultó a Daniel, algo no muy oscuro o secreto por el respeto que tienen los creadores de la serie con el personaje de Pat Morita.

