Better Call Saul acabó siendo una exitosa serie a pesar de que inició como una precuela de Breaking Bad, con la icónica serie siempre bajo su sombra. Aún así, muchos espectadores han encontrado elementos que les agrada más en Saul que Bad, como la relación de Saul Goodman con Kim Bexler, o el distinto tono.

Cuando se le preguntó al actor principal, Bob Odenkirk (quien interpreta a Goodman), sobre su preferencia; dio esta interesante respuesta para The New York Times:

“Creo que Breaking Bad es un tipo de historia más universal. Trata de la crisis de la mediana edad y los peligros son más llamativos: hay más armas volando y el protagonista entra en contacto con traficantes de drogas casi de inmediato. No es el caso de nuestra serie (…) Es un viaje más extraño. Incluye muchos aspectos de la vida de un abogado. Sólo que es menos relacionable por el tema que trata. Pero, en un magnífico trabajo y genialidad, los guionistas han encontrado la manera de hacer que la gente entienda algunas de las tensiones y presiones a las que se enfrentan estos personajes y las relacione con su propio viaje.”

Añadió más palabras a sus ideas: “Lo bonito es que Vince Gilligan y el equipo de guionistas de Breaking Bad mostraron al público el valor de ver algo de cerca. Entonces tomaron esa audiencia y esa inversión y dijeron: ‘Ahora vamos a hacer un programa que tienes que ver muy de cerca’. No podrías hacer eso si no hubieras hecho primero Breaking Bad. Una serie como la nuestra no podría haber existido.”

Se comprende el punto de vista de Odenkirk, ya que al final de cuentas, ambas series han tenido una buena recepción ante la crítica y la audiencia. El interés de uno por cada drama dependerá de las preferencias, y que historia llama más la atención del espectador. Para fanáticos de ambas series, la última temporada de Saul ha dado mucho de que hablar, pues sería la primera aparición de los protagonistas de Breaking Bad, Walter White y Jesse Pinkman, en la precuela.

Better Call Saul está disponible solo en Netflix.

