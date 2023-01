Ya han pasado 13 años desde que Bob Odenkirk llevase puesto el traje de Saul Goodman, haciendo su primera aparición en la segunda temporada de Breaking Bad. Con su carisma y entrañable buen humor, se ganó el cariño e interés del público tanto, que fue el protagonista del spinoff, Better Call Saul.

Este año fue el estreno de la última temporada de su propia serie, que tuvo que aplazarse varios meses para que Odenkirk se recuperase lo suficiente del grave infarto que sufrió en el plató.

En Better Call Saul llegamos a conocer diferentes facetas del personaje; cómo originalmente se llamaba Jimmy McGill y Saul es solo su seudónimo, o llegamos a conocer su compleja relación con su hermano Chuck y su romance con su compañera de trabajo, Kim Wexler.

Better Call Saul Season 3 Episode 305

Odenkirk ha reflejado bastante sobre su papel icónico en distintas entrevistas tras el final de la serie:

“Ojalá le hubiera dedicado más tiempo. Y creo que voy a sentir lástima de mí mismo durante al menos diez años, si no más. Sé que probablemente fue el papel de mi vida, y es maravilloso haberlo tenido. Algunas personas no tienen la oportunidad. Así que sí, voy a revolcarme en mi infelicidad.”

Incluso declaró sobre el final de la serie y su significado, ya que tuvo la especialidad de, además de precuela, pudo por unos episodios comentar eventos que ocurrieron tras el desenlace de Breaking Bad:

“Su historia acaba en la cárcel, pero no todo es negativo, ya que consigue reencontrarse con Kim, que tanto significó para él. Nunca lo habría previsto. Hubiera esperado un final con más explosiones. Me alegro de que no fuera así. Y lo extraño es que en realidad se trataba de dejar ir a nuestros personajes. Sé que Rhea luchó con esta idea de que nuestros personajes eran muy inteligentes emocionalmente en relación con otras personas, pero que estaban ciegos ante su propio comportamiento. Y al final, los escritores fueron capaces de ofrecerles la conciencia de que lo que siempre habían sentido. Me pareció precioso. Cuando lo leí, pensé: ‘Así es exactamente como debe ser’”.

Bob Odenkirk como Saul Goodman en "Better Call Saul". (Foto: Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television)

Rhea Sheehorn, quien interpreta a Kim Wexler, la amante de Saul, también ofreció sus ideas sobre la serie a diferentes revistas inglesas:

“El hecho de que Kim tuviera que dejar a Jimmy en este lugar tan aislado, tan castigador, tan aterrador y triste, fue duro, muy duro. No me había dado cuenta de que Bob -en el papel de Jimmy- iba a tener que mirarme así, y me causó una gran impresión. Para mí, es como si le hiciera saber que está bien.”