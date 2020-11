El manga de “Attack on Titan”, conocido como “Shingeki no Kyojin” en su idioma original, está a un 98% de estar completado, por lo que su historia está a punto de ser concluida. El creador Hajime Isayama terminará el último arco de su manga con una pelea nunca antes vista de dimensiones colosales.

Aquellos que no están familiarizados con las historietas de Isayama, cuidado. Más adelante habrán spoilers. Mientras que la serie de televisión se quedó con la revelación de un mundo más allá de las murallas, la verdad sobre los poderes titanes y la guerra que sucedió hace cientos de años entre los antiguos gobernantes.

Con el pasar de los capítulos, Eren comenzó a cambiar su discurso de héroe para transformarse en uno de los villanos más terribles de la serie. Gracias al poder del Titán Fundador, pudo conectarse con sus memorias del pasado y del futuro, comprendiendo lo que tenía que hacer y levantando a cientos de titanes en contra de la humanidad.

Luego de que en el capítulo 133 Eren invitara a los miembros de la Legión de Reconocimiento a que peleen contra él para evitar su plan genocida, este continuó con el llamado ‘Retumbar de la Tierra’ Armin, Mikasa y los demás supervivientes ahora deberán enfrentarse a él en una batalla que pocos creen que podrán ganar, tal como indica Screenrant.

LA PELEA MÁS VIOLENTA DE “ATTACK ON TITAN” QUE ESTÁ A PUNTO DE OCURRIR

Attack on Titan: la pelea más violenta de la serie está a punto de ocurrir (Foto: Kodansha)

El capítulo 134, apropiadamente titulado “En las profundidades de la desesperación”, se basa en múltiples puntos de la trama introducidos en números anteriores. El más urgente de estos tiene que ser el despliegue de soldados de la Fuerza Aérea que se ven desplegados en el anterior número del manga.

Ahora se muestra a los lectores una imagen ampliada de la situación, en la que aparecen tanto civiles como militares sometidos a una tensión inmensa. El Retumbar ha devastado la Tierra, y los espectadores deben mirar con impotencia cómo innumerables habitantes de la Isla Paradis se desploman hacia su perdición.

La gran cantidad de violencia que se muestra e insinúa en este capítulo demuestra cuán inútil fue realmente la búsqueda de la paz. Eren dejó bastante claro que solo habría una forma de detener la inevitable amenaza del ejército de Titán, y sería matarlo. En este capítulo, se ven las consecuencias que deben enfrentar los héroes por no hacerlo cuando tuvieron la oportunidad.

De hecho, puede ser imposible detener el Retumbar mientras Eren todavía esté vivo. Sin embargo, los fanáticos han propuesto una solución alternativa que los protagonistas pueden intentar. Ellos pueden detener la guerra si pueden derrotar a Zeke, quien fue presentado como el Titán Bestia en el capítulo 34.

Todos los ojos están puestos en el capitán de escuadrón Levi Ackerman, ya que los dos ya se han enfrentado en batalla anteriormente. Zeke y Levi son posiblemente dos de los personajes más fuertes de la serie y los fans ya han comenzado a teorizar los resultados de la batalla final. Muchos giran en torno a la suposición de que Zeke y Levi se encontrarán cara a cara una vez más.

Independientemente de quién se enfrente a quién en la batalla final, ya se ha demostrado que será la pelea más grande y más fatal hasta el momento. Con la reciente muerte de la comandante Hange Zoë, parece que todo es posible en cuanto a quién sobrevivirá y quién luchará hasta su muerte final.

Junto con todo el caos, no se sabe exactamente a donde Hajime Isayama guiará los números finales del manga. Puede que esta batalla sea lo último que se vea de “Attack on Titan” o incluso puede que exista una solución alterna que se desarrollará en los próximos episodios. De cualquier manera, los seguidores del manga no deben perderse el siguiente episodio ya que todas las respuestas podrían estar allí.

