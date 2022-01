All of Us Are Dead | Tras el fenómeno que fue ‘El juego del Calamar’, Netflix vuelve a presentar una serie coreana. Excelente propuesta para los fanáticos de los zombies, llega ‘Estamos Muertos’ donde nos sumerge en un mundo donde la acción, la sangre y las explosiones reinarán.

La nueva producción está basada en el cómic digital Now at Our School, creado por Joo Dong-Geun y cuenta la historia de un virus zombi que se propaga en Corea, un grupo de jóvenes atrapados en la escuela deben encontrar una salida o acabarán infectados.

Esta nueva serie dirigida por Lee JQ, promete obtener buena audiencia y posicionarse entre las producciones más vistas en la plataforma de streaming. El elenco está compuesto por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

Podrán disfrutar los doce capítulos de la primera temporada de ‘Estamos muertos’ a partir del próximo 28 de enero por Netflix.

