Un salto a la nostalgia con Alf. “Willy, ¿Puedo Comerme Al Gato?”, es una de las frases que más se menciona en la serie ochentera, pues el alienígena proveniente del planeta ‘Melmac’ siempre velaba el sueño de ‘Suertudo’ (el gato con el que convivía en la casa de la familia Tanner), con el fin de comérselo, aunque esto solo se quedaba en un anhelo. Así era este alien: paciente, directo y con muy buen humor.

Alf se emitió por primera vez el 22 de enero de 1986 de la mano de sus creadores: Tom Patchett y Paul Fusco. Ellos vendieron su idea a la cadena NBC y se proyectó cuatro prolíficas temporadas en las que se estrenaron 102 episodios. Aunque para el integrante de los Tanner, las cosas no quedaron en la televisión, pues el alienígena se convirtió en un ícono mundial y se le hizo referencia en series como ‘Los Simpson’, ‘Mr. Robot’ y en su propio largometraje titulado ‘Proyecto: ALF’.

El carismático personaje se volvió uno de los más recordados y queridos en todo el mundo gracias a sus frases que han quedado en la memoria de los que vimos la serie; sin embargo, lo que parece no estar muy claro es el final de la serie, por ello, en esta nota te recordamos el trágico final del extraterrestre.

Alf tenía un gusto muy particular por los felinos, pero para comérselos (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ CON ALF?

El capítulo 24 de la cuarta y última temporada de la serie, llamado ‘Consideren que ya me fui’, nos muestra a Alf recibiendo un mensaje de sus amigos ‘Skip’ y ‘Rhonda’, quienes lo invitan a retornar a ‘Melmac’, su planeta de origen, pero que ahora luce diferente.

Alf no lo duda y luego de una emotiva despedida con la familia Tanner, el pequeño alien emprende rumbo al lugar acordado, pero termina secuestrado por miembros de la ‘Alien Task Force’,

El episodio finaliza con Alf rodeado y con un mensaje que indica que la serie “Continuará…”. Este final inconcluso sería lo que daría inició a una nueva temporada; sin embargo, esto no ocurre, pues el proyecto fue cancelado por la cadena televisiva NBC.

Luego de este desconcertante capítulo, si bien no se siguió con la serie, en 1996 se lanzó ‘Project Alf’, película con la que buscaban continuar la historia, pero lamentablemente solo originó pérdidas económicas, pues no tuvo la misma acogida debido a que no se incluyó a los Tanner. Ese fue el fin de esta serie cómica.

Si le guardas cariño a este carismático personaje, la serie está disponible en HBO Max.

¿TE ACUERDAS DE LA INTRODUCCIÓN DE ‘ALF’? AQUÍ TE LA RECORDAMOS...

Datos curiosos

- Alf se alimentaba de gatos, por esta razón ‘Suertudo’, la mascota de la familia, corría constantemente peligro

- ¿Su verdadero nombre? Gordon Shumway.

- ¿Fecha de nacimiento? Alf nació el 28 de octubre de 1756

ALF fue una de las series más exitosas de la televisión en los años 80's (Foto: CBS)