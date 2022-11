En las redes sociales ya hay varios videos relacionados al Black Friday. Precisamente, uno compartido en TikTok por una mujer llamada Paula Solis (@paulovasolis), que es de España, ha llamado la atención porque ahí compartió sus trucos para aprovechar los descuentos en esa fecha.

¿Qué es el Black Friday?

Si no sabes qué es exactamente el Black Friday, te lo informamos ahora mismo. De acuerdo a Wikipedia, es el día en que se “inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes”.

Como ya revelamos su significado, regresamos al video viral publicado en TikTok que motivó esta nota. En dicho clip, Paula fue clara en mencionar que se iba a centrar en la tienda Zara, que desde hace unos años está en nuestro país.

“El Black Friday en Zara comienza el día 24, jueves, a las 8 de la tarde en la aplicación y a las 10 en la página web. Para poder ir a tienda física tenemos que esperar al día 25, así que si no te has descargado la aplicación, ¿qué estás esperando?”, indicó la ‘tiktoker’.

Mira aquí el video viral

Los trucos

Luego procedió a hablar sobre sus métodos para aprovechar los descuentos. “El primer truco o consejo que os recomiendo, ya sea Black Friday, Navidad, cualquier época del año, es que si os gusta una prenda, pues la guardéis. ¿Por qué? Porque de esta forma, si una prenda se agota, es mucho más fácil encontrarla”, dijo.

“Otra manera de buscar una prenda agotada es poner la referencia en el buscador de Google y a continuación la tienda de dónde es. Pero en mi opinión, es mucho más rápido guardar la prenda”, aseveró instantes después.

Otro tip o consejo que dio Paula es comprar los básicos, prendas/accesorios en tendencia o adquirir los outfits de Navidad. “Y por último, como Zara todavía no ha desvelado qué producto están o no rebajados en Black Friday, os recomiendo que os metáis en Zara México. Ahí ya ha comenzado el Black Friday y podemos ver más menos qué piezas están rebajadas. Esto no asegura al 100 por 100 que están las mismas prendas, pero podemos echar un vistazo”, sentenció. Toda la información que brindó gustó bastante a sus seguidores, a tal punto que muchos compartieron el video en otras redes sociales.