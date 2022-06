Un hombre de Buenos Aires, Argentina, se encontraba dentro de su auto cuando vio por el espejo retrovisor que un sujeto estaba intentando robarle una pieza de su vehículo. El ciudadano, sin temor alguno, decidió sacar su celular para grabarse enfrentando al ladrón.

Ha sido el usuario @_julio_cb, víctima del intento de robo, quien publicó la secuencia en donde se ve que el delincuente no se había dado cuenta de que el dueño del coche se encontraba al interior.

En un primer video, se ve que el sujeto se agacha y empieza a retirar los tornillos de la rueda. “Ah me quiere bajar la rueda, no lo puedo creer”, dijo el conductor, quien seguía filmando. Luego, el ladrón empieza a colocar papeles detrás de la tasa. Es ahí cuando Julio decide bajarse y enfrentarlo.

“¿Te ayudo con algo?”, le dijo el joven al despistado delincuente, quien no supo cómo reaccionar.

En el siguiente video, el sujeto no responde y empieza a levantar cosas del suelo, sin levantar la mirada, haciéndose el distraído.

“Bueno acá como pueden ver un ladrón queriéndome sacar la tasa”, se escucha decir a la víctima, mientras el delincuente se sacudía la casaca. Acto seguido, le pide que saque los papeles que había colocado.

Finalmente, el ladrón acomoda la tasa y se va. Sin embargo, Julio le hizo una advertencia: “la próxima la vas a pasar mal”.

“¿Para qué voy a llamar a la policía?”

Los videos se volvieron tendencia y generaron miles de reacciones. Los usuarios destacaron la paciencia del conductor tanto para grabar como para enfrentar al sujeto. Ante la pregunta de un usuario de por qué no llamó a la policía, Julio dijo: “Estaba trabajando y ya me tenía que ir, ¿para que la voy a llamar? si no va a pasar nada”.