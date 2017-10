Richard Acuña a Jaime Chincha: "Solo un infeliz puede hablar de una mujer"

Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso, aclaró el exabrupto que tuvo con Jaime Chincha, periodista de Willax TV, quien presentó en su programa una nota sobre los convenios de la Universidad César Vallejo con jueces de La Libertad y fiscales de Lima.

Perú21 conversó con el parlamentario, quien hizo precisiones sobre la discusión con Chincha.

Acuña señaló que el programa promocionó el informe con un video que ofende la integridad de su padre. Esta es la publicación a la que hace mención, la cual fue compartida el jueves 26 de octubre.

"Mi reclamo no es por la nota, sino es por la forma en la que se difundió Todos los periodistas tienen el derecho de investigar y hacer notas, pero no hay potestad para burlarse. De esa manera no se hace periodismo", señaló.

Asimismo, el legislador se pronunció sobre el hecho que Chincha mencionara a Brunella Horna, su actual pareja sentimental.

"Lamento que el periodista haya involucrado a una mujer en su defensa. Creo que eso no se tiene que hacer. Solo un infeliz puede hablar de una mujer", manifestó Acuña.