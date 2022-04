Sin duda alguna, la vida del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto siempre ha estado bajo los reflectores, ya sea por las acusaciones de corrupción dentro de su administración o por sus polémicos romances. Si bien, la mayor parte de la atención se la ha llevado él o sus dos hijos mayores: Paulina y Alejandro, e incluso Diego Peña Díaz, el hijo que tuvo fuera de su primer matrimonio con Maritza Díaz; la última de sus hijas se ha mantenido alejada de temas controversiales durante el sexenio de su padre como jefe de Estado.

Debido a que la hija menor del mandatario siempre se ha mostrado muy activa en redes sociales, te contamos todo lo que debe saber sobre ella y la carrera como youtuber que desea iniciar muy pronto. Cabe señalar que ella y sus dos hermanos mayores nacieron dentro del matrimonio del político mexicano con Mónica Pretelini, con la que estuvo casada desde 1993 hasta 2007, año en el que falleció a causa de una arritmia cardiaca ocasionada por una crisis epiléptica.

La joven junto a su padre Enrique Peña Nieto, a quien no duda en llenarlo de besos y halagos (Foto: Nicole Peña / Instagram)

NICOLE PEÑA PRETELINI QUIERE CONVERTIRSE EN YOUTUBER

Nicole Peña Pretelini es la hija menor de Enrique Peña Nieto. Nació en marzo del 2000 y tiene 22 años. Al parecer, no seguiría los pasos en política de su padre, ya que actualmente se encuentra estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México.

Al ser muy extrovertida confesó durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que le encantaría convertirse en el corto plazo en youtuber o todo lo relacionado a las plataformas de redes sociales.

No solo ello, pues también vio la posibilidad de trabajar en televisión o alguna plataforma de streaming. A la interrogante: ¿Cuál es el trabajo de sus sueños y/o emprendimiento, ella contestó: “Trabajar en una revista. Algún día, tener algo como tipo talk show, un podcast, en YouTube invitar a gente a platicar conmigo o sí algún día emprender algo”.

La joven durante la dinámica de preguntas. Le consultan sobre el trabajo que desea realizan (Foto: Nicole Peña / Instagram)

La joven incluso se animó a consultar si habría alguna persona disponible para ayudarla con la edición de este tipo de contenido.

“La verdad me la pase muy bien contestando las preguntas de todos. Creo que me animaría, o me estoy animando, a abrir por fin un canal de YouTube y contestar preguntas como en mi primer video. Haré eso para que pongan sus preguntas y no se me escape ni una, aquí póngalas”, señaló. Luego subió una historia con una petición: “¿Alguien que sepa de edición de videos de YouTube, toda esa vibe?”.

La muchacha preguntando a alguien sobre edición de contenido para Youtube (Foto: Nicole Peña / Instagram)

¿QUIÉN ES NICOLE PEÑA?

Nicole Peña es la hija menor del matrimonio de Enrique Peña Nieto con Mónica Pretelini. Tuvo un romance de casi tres años con Alejandro Espinosa, sobrino de Angélica Rivera, exesposa de su padre.

La joven ha reconocido, en la misma dinámica de Instagram, que al ser insegura con su físico decidió realizarse un arreglito en el rostro, específicamente en los labios.

Su rostro cuando le preguntan si se hizo "arreglitos" (Foto: Nicole Peña / Instagram)

“Esto me lo preguntan muchísimo, pero pues les voy a decir la verdad (…). Sí me inyecté los labios, era algo que me daba muchísima inseguridad porque mi labio de arriba era muy delgadito así que sí lo hice. Ahorita estoy contenta, no sé si lo haré toda la vida, pero ahorita me gusta”, manifestó.

Ella también ha reconocido que le encantaría casarse, en especial vestida de blanco en una iglesia. Precisando que cuando llegue ese momento será totalmente mágico.