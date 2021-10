Las últimas imágenes del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, saliendo de un lujoso hotel en Roma junto a su novia ha removido el escenario artístico en su país, recordando lo que fue su matrimonio con la actriz de telenovelas mexicanas, Angélica Rivera. Tras este episodio, en Telemundo se reveló lo que pasó la ex primera dama cuando se divorció del entonces mandatario.

Cuando Enrique Peña Nieto tomó el poder en tierras mexicanas, uno de los temas que más se habló fue sin duda su matrimonio con la intérprete Angélica Rivera. Los 9 años de relación fueron suficientes para que hasta hoy sigan saliendo revelaciones sobre cómo fue el final de este vínculo, que al parecer afectó más de la cuenta a la popular ‘Gaviota’.

En las últimas semanas del mes de octubre de 2021 circuló el rumor que aquella unión entre Rivera y Peña Nieto fue solo un contrato matrimonial, que únicamente respondía a fines políticos. Sin embargo, en el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, la actriz Chantal Andere confesó que no está de acuerdo con estas “habladurías”, pues conoce de cerca lo que vivió su colega cuando se separó del político.

Cuando el expresidente y la actriz se casaron se creyó que era una unión falsa (Foto: Revista Hola)

LO QUE SUFRIÓ ANGÉLICA RIVERA POR AMAR A ENRIQUE PEÑA NIETO

Durante la entrevista que sostuvo con Luis Alfonso Borrero, Andere manifestó que en nombre de la amistad de más de dos décadas que tiene con Angélica Rivera, no apoya los comentarios que señalan como una interesada a su colega.

“Siempre he tratado de mantener una línea porque es muy fácil hablar, criticar y juzgar cuando no has estado ahí y no has estado cerca. Es muy complicado, yo soy amiga de Angélica y voy a ser amiga de Angélica siempre. Viví con ella cosas increíbles desde muy chavitas, nuestra amistad viene desde hace muy atrás de hace veinte tantos años atrás”, expresó la hija de la primera actriz, Jacqueline Andere.

En otro momento, la conductora de televisión y amiga íntima de Angélica Rivera, Aylín Mujica, fue más allá y reveló detalles privados de la pareja presidencial del 2010. “Es muy difícil estar cuestionando y juzgando si no estuviste cerca y ella me lo dijo a mí: ‘Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’ y lo que sigue sufriendo porque me imagino”, contó.

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE ANGÉLICA RIVERA?

La ex primera dama está regresando poco a poco a la vida pública, y el último evento en el que se le vio fue en los Premios Latin Billboard 2020 que se celebraron en Miami, en el estado de Florida, y sorprendió al dejar atrás el estilo sobrio y sofisticado que caracterizó su vestuario en sus apariciones públicas como esposa del expresidente.

Pero no solo sería esto, ya que según informaciones del diario ‘Reforma de México’, la recordada ‘Gaviota’ se estaría preparando para regresar a la pantalla chica con el remake de la telenovela “Mirada de mujer” que tendrá por nombre: “Sin miedo a nada”.