Una de las actrices que ha sorprendido en la popular serie de Netflix ’'Cobra Kai’', es la joven Peyton List, quien interpreta a la problemática Tory Nichols. La actriz ingresó en la segunda temporada del show y desde ese momento se caracterizó por su actitud retadora.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue como Peyton List consiguió el papel de Tory en Cobra Kai

Peyton nació en Florida, Estados Unidos, el 6 de febrero de 1998 y tiene 23 años. Se hizo conocida internacionalmente por su papel de Emma Rose en la comedia de Disney ’'Jessie’', emitida en el 2011, y tiempo después participó en ‘‘Bunk’d’', con el mismo personaje.

Cuando era pequeña se mudó con su familia a Nueva York y empezó su carrera en musicales y obras de teatro escolares. Más adelante incursiona en el modelaje, participando en anuncios de televisión. Antes de llegar a Disney, trabajó en diversas películas como ’'27 Dresses’', ’'Remember Me’', ’'Confessions of a Shopaholic’'; además de la serie ’'Gossip Girl’'. A continuación, descubre 10 cosas de esta joven artista.

10 COSAS QUE NO CONOCES DE PEYTON LIST

10. TIENE UN GEMELO

Su gemelo se llama Spencer List y nacieron con 10 minutos de diferencia. Son muy cercanos y les encanta experimentar la vida juntos. Un dato curioso es que ambos suelen ir al baño al mismo tiempo.

9. LE ENCANTAN LOS PARQUES TEMÁTICOS

La actriz disfruta visitar con su familia y amigos los parques temáticos. Desde que se mudó a Los Ángeles, aprovecha sus tiempos libres para conocer los diferentes circuitos del lugar como Disneyland de Anaheim, que está ubicado a las afueras de la ciudad.

8. SE INSPIRA EN LA MODA DE OTRAS ÉPOCAS

List ha declarado que adora la moda que no es muy moderna: “Estoy obsesionada con los estilos de los años 50 y 60. Todo el mundo estaba tan pulido. Es un paso adelante de las North Face y los jeans que usan por defecto muchas personas ahora”. Su diseñadora favorita es Carolina Herrera, pues considera sus piezas sencillas y femeninas.

7. AMA A BLAKE LIVELY

Como buena amante de la moda, una de las actrices que más admira es Blake Lively, conocida por su papel de Serena Van Der Woodsen: “[Blake Lively es] muy clásica y elegante, y siempre se ve impecable. La he amado desde los días de Gossip Girl. Su estilo en ese programa fue tan perfecto, y todavía combina con la moda actual, incluso cuando regresó y vuelvo a ver el show ahora. Es tan bueno “.

6. ES CORTA DE VISTA

Desde su cuarto grado de primaria, Peyton tiene problemas de visión. Fue su madre quien se dio cuenta del problema en un partido de baloncesto, cuando la actriz dejaba pasar la pelota al otro equipo.

5. SU PELÍCULA FAVORITA

Cuando llega el momento de elegir una película, sus opciones preferidas son los films de los 90′s y principios de los 2000′s; siendo su favorita: ’'Amor a colores’', interpretada por Reese Witherspoon.

4. LE GUSTA EL MAQUILLAJE

Si bien evita hacerse peinados, le encanta maquillarse a sí misma. Uno de sus trucos de belleza es utilizar un papel absorbente desechable para eliminar los brillos faciales.

3. SUS MARCAS DE ROPA FAVORITAS

Como cualquier otra joven, Peyton adquiere su ropa en tiendas como Urban Outfitters, Nordstrom y Bloomingdale’s. Así mismo, le gusta combinar estas prendas con artículos de lujo: ’'Se me conoce por combinar un atuendo de Forever 21 con zapatos Chanel’'.

2. SU FILTRO FAVORITO

Ninguno. “Últimamente no me gusta ningún filtro, solo una luz natural realmente buena. Quiero que mis Instagrams sean bastante fieles a cómo me veo cuando conozco gente en persona “, comenta List.

1. HA INTERPRETADO LA VERSIÓN PEQUEÑA DE VARIAS ESTRELLAS

Kate Hudson, Katherine Heigl y Theresa Palmer, son algunas de las actrices a las que tuvo que interpretar en la pantalla. Su versatilidad le ha permitido encarnar perfectamente los roles infantiles de las artistas.