Después de esperar todo un año por la temporada 3 de “Cobra Kai”, los fanáticos no tienen que esperar más ya que la serie regresa el 8 de enero de 2021. Para agregar más buenas noticias, “Cobra Kai” se renueva por una cuarta temporada en Netflix, por lo que el programa no culminará con todos los eventos que resolverá su tercera parte.

Como se recuerda, el final de la segunda temporada fue muy caótico, terminando con una enorme pelea en la escuela entre aquellos estudiantes del dojo de Johnny Lawrence contra aquellos que seguían el Miyagi-Do. Más que una pelea por habilidad, todo se concentró en los roces amorosos entre Sam y Miguel en los capítulos finales.

Lastimosamente, este último cayó de las escaleras de su colegio luego de recibir una patada de Robby Keene y quedar en un coma. El tráiler de la nueva temporada también muestra que Robby entrará a un correccional, el despertar de Miguel y el crecimiento emocional que tendrá Sam en la próxima parte.

Sin embargo, el destino que todos quieren conocer es lo que pasará con Tory en la próxima temporada de “Cobra Kai”. Muchos admiten que fue un gran agregado al elenco en su segunda temporada y los fans se preguntan como fue que consiguió este papel por el cuál está siendo alabada por los críticos.

¿CÓMO CONSIGUIÓ PEYTON LIST EL PAPEL DE TORY EN “COBRA KAI”?

Peyton List es una de las actrices más prometedoras de los últimos tiempos. La actriz y modelo de 22 años saltó a la fama desde muy pequeña actuando en pequeños musicales y obras de teatro que, con el tiempo, la llevaron a experimentar en el mundo del modelaje, participando en más de 5000 anuncios de televisión.

Luego de aparecer junto a Robert Pattinson en la película “Remember Me”, en el 2010 se convirtió en una de las actrices principales de Disney, debutando en la compañía con la película “El aprendiz de brujo”. Más adelante sería conocida como Emma Ross por su actuación en “Jessie” y el spin-off “Bunk’d”.

Gracias a esta experiencia, pudo audicionar para el papel de Tory en “Cobra Kai” y quedarse con el estelar, aunque fue una experiencia muy diferente a la que estaba acostumbrada. Así lo contó a la revista Glitter en una entrevista exclusiva donde también habló un poco de lo que haría su personaje en la próxima temporada:

“Recibí la audición en el último minuto la noche anterior y nunca en mis sueños más locos hubiera pensado que podría interpretar al personaje. Fue un shock tan feliz cuando lo recibí,” comentó la actriz. Al parecer, no sabía nada de la audición hasta una noche anterior y por su talento consiguió el papel.

"Tory es fácilmente el personaje más rudo que he interpretado. Si me la encontrara en la vida, no me metería con ella. Ella es una recién llegada a “Cobra Kai”. Ella termina uniéndose al dojo encontrando un enamoramiento dentro de él, y también haciendo un par de enemigos en el camino.

Creo que definitivamente tengo un lado de mí que es como ella o un alter ego que me gustaría que saliera más. Ella es despiadada y siempre defenderá lo que es correcto. Creo que tiendo a alejarme de la confrontación, pero cuando es necesario, sale mi Tory interior," añadió.

Al parecer, de no haber recibido esa llamada la noche anterior o simplemente tener la agenda demasiado ocupada como para participar del casting, “Cobra Kai” se hubiera quedado sin la Tory que todos conocemos. El resultado habría sido muy diferente y los fans agradecen que ella haya conseguido este papel.

