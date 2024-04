La tercera edición de la Perú Comic Con, el evento más importante de la cultura pop en el país, se llevará a cabo del 26 al 28 de abril en Lima, brindando una experiencia única para todos los amantes de series, películas, cómics, anime, mangas, videojuegos y más.

Los organizadores han creado un espacio único con diversas atracciones de películas y estrenos importantes como Deadpool & Wolverine, Garfield: Fuera de casa, Profesión Peligro, Borderlands y otros. Además, el público podrá interactuar con artistas internacionales y youtubers invitados.

Durante el evento, los asistentes podrán participar en paneles, conciertos en el escenario, concursos individuales y grupales de baile. También tendrán la oportunidad de disfrutar del concurso de cosplay, que permite a los seguidores de la cultura pop mostrar su creatividad y pasión.

La convención contará con vehículos a escala real, una zona de ilustradores, otra de cosplayers y una exposición de esculturas fantásticas. Gracias a Cineplanet, se llevará a cabo la dinámica “La Búsqueda del Tesoro” inspirada en el universo de One Piece, donde los participantes podrán ganar una moto Milano 125 de la marca ZongShen, atracciones de animes favoritos y activaciones gaming de Just Dance y Mobile Legends.

Los invitados internacionales confirmados incluyen a Jeff Ward (Buggy el Payaso en One Piece y Deke Shaw en Agents of S.H.I.E.L.D), Walter Jones (Black Ranger en Mighty Morphin Power Rangers), Humberto Vélez (actor de doblaje de Homero Simpson, Lord Farquaad de Shrek, Winnie Pooh y otros), Mike Leal (actor de doblaje de Ash Ketchum de Pokémon, Meliodas de Los Siete Pecados Capitales, Eren Yeager en Attack on Titan y otros) y César Monge y Andrea García de Pelicomic y Andrugeek, respectivamente.





