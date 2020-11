A 17 años de su estreno, “Pasión de Gavilanes” sigue siendo una de las telenovelas colombianas más exitosas y populares de Latinoamérica. Escrita por Julio Jiménez, la historia entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes sigue cautivando al público, tanto a su audiencia original como a nuevas generaciones. Por esta razón, los productores del melodrama decidieron realizar una segunda temporada, proyecto que ya está en marcha.

Aunque de parte de Telemundo y Caracol TV, las productoras de “Pasión de Gavilanes” , no hay ninguna información oficial sobre la segunda parte de la historia, algunos actores que formaron parte del elenco del 2003 han salido a declarar al respecto y han dado señales de lo que podríamos ver en pantalla próximamente.

Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown fueron los protagonistas de la versión original de 2003 (Foto: Caracol Televisión)

¿QUIÉNES PODRÍAN ESTAR EN LA SEGUNDA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Michel Brown dejó sorprendido a los fans cuando confirmó que se está trabajando en una segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, sin embargo, el actor argentino dijo que no será parte de este nuevo proyecto . El motivo es que para él es una etapa que ya cerró.

“Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Siento que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que eso también tiene mucho riesgo. Volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, dijo al medio FórmulaTV.

Por su parte, Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo, y Mario Cimarro, actor que dio vida a Juan Reyes, habrían dicho que “sí” a la propuesta para la segunda parte de “Pasión de Gavilanes”, según información del sitio web Colombia me gusta.

En la lista de actores confirmados también está Paola Rey, quien regresará como Jimena Elizondo junto a su pareja en la ficción, Juan Alfonso Baptista, el actor que interpretó a Oscar Reyes.

Lorena Meritano, la actriz colombiana que interpretó a la malvada Dinora, ya había revelado en su cuenta de Instagram a principios de octubre la confirmación de la segunda parte. Aunque luego borrar los mensajes, los fans ya se habían percatado y lograron hacer capturas de pantalla.

Los actores que son una incógnita para el nuevo proyecto son Zharick León, quien dio vida a Rosario Montes. La actriz dijo que le haría muchos cambios a su personaje, pero no especificó si volvería o no a interpretarlo o si los productores le han hecho un ofrecimiento concreto.

Kristina Lilley y Jorge Cao, quienes interpretaron a Gabriela Elizondo y el abuelo Martín Elizondo en la versión de 2003, tampoco están confirmados.

¿QUÉ PASARÁ EN PASIÓN DE GAVILANES 2?

Aún no se conoce cuál será la trama de la temporada 2 de “Pasión de gavilanes”. Se maneja la hipótesis de que estará adaptada a la edad actual de sus protagonistas y que sería una continuación de la historia sobre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

Pasión de gavilanes es una exitosa telenovela colombiana, escrita por Julio Jiménez, que se estrenó en el año 2003 (Foto: Caracol Televisión)