Hace unos meses Netflix se encontró con cifras alarmantes al ver que perdieron alrededor de 200 mil usuarios en inicios de año, y se estima que perderán alrededor de 2 millones a lo largo del 2022. Desesperados para mantener su audiencia, aplicaron una política de cobrar doble a aquellos usuarios que compartían sus contraseñas con individuos fuera de sus hogares. Lo que no han detallado es por qué se aplicó esta política en países tan específicos como Perú, Chile o Costa Rica.

Según los últimos informes, Netflix temía la reacción de clientes en países con un mercado más lucrativo para ellos, como Estados Unidos o algún país europeo. La empresa espero que en países donde el número de usuarios es menor, se reportara menores números negativos.

Pero según la página Rest of World, la política parece no haber sido aplicada en su totalidad, ya que el cobro mensual es el mismo precio y no se ha detectado un alza en precios.

Un vocero se contactó para añadir la respuesta de Netflix frente a esto. “Los millones de miembros que comparten activamente una cuenta en estos países han sido notificados por correo electrónico, pero dada la importancia de este cambio, estamos aumentando las notificaciones en el producto más lentamente. Estamos satisfechos con la respuesta hasta la fecha”.

El medio entrevistó a muchos peruanos para conocer su opinión a fondo. Aunque muchos admitieron seguir con la cuenta, la mitad de usuarios afirmaron que dejaron Netflix para ir a la competencia. Kat Galindo, de Lima, fue ejemplo de esto al unirse a HBO Max. “No fueron solo los nuevos cargos. Simplemente ya no estaba disfrutando la mayoría de sus programas”.

Todavía no se sabe cuánto esta nueva política ha afectado a las audiencias peruanas. Aunque muchos han criticado a la plataforma y cerrado sus cuentas, otros todavía no están enterados del cobro extra. Si la recepción por ahora es negativa desde un mercado pequeño, Netflix tendrá qué temer una vez que apliquen la política en sus mercados más amplios.

Netflix no ve lucrativo el mercado peruano comparado con el resto del mundo.(Foto:Pixabay)

