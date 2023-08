Roberto Musso y la mítica banda uruguaya, el Cuarteto de Nos, llegan del calor europeo, de los casi 40 grados centígrados en España, a su país natal, a recordar el invierno charrúa de menos de 10 grados, preparando lo que será su gira por Sudamérica. Lima es una de las ciudades elegidas, donde tienen gratos recuerdos, pues nuestro país fue parte de su internacionalización años atrás, algo que Musso recuerda con cariño.

Entusiasmado por su regreso, con la alegría que caracteriza a este cantante, que es ingeniero de sistemas en sus ratos libres, recuerda junto a nosotros parajes de la banda que fundó junto a su hermano Ricardo, allá por el cada vez más lejano 1980, uno que otro momento complicado y la sublime sensación de ser exitoso dedicándose a lo que más le gusta: la música.

¿Cómo te sientes de regresar a Perú?

Viene bien, estoy contento, sobre todo después de la vuelta de la pandemia el año pasado cuando fuimos al Anfiteatro, porque nos dimos con la sorpresa gigante de que cambiamos de lugar, porque las entradas para el lugar original donde íbamos a hacer el show se habían agotado. Fue la presentación más grande que hicimos en Lima, casi sold out totalmente. Ahora también nos avisaron que iban a agotarse las entradas aunque todavía falta un poco para el show, así que buenísimo.

¿Cómo los trata el público peruano?

Yo recuerdo que cuando nos presentamos en el Anfiteatro, que fue de los primeros shows que hicimos en la gira con el disco nuevo tras la pandemia, no acordamos muchísimo del golpe positivo que fue el darnos cuenta de cómo había crecido la banda en Perú, que después nos enteramos que fue un fenómeno paralelo en varios países. Pero Lima fue la alarma linda que nos hizo preguntar “¿qué está pasando acá?”. No te miento, vemos algunos videos de aquel día, porque filmamos mucho porque nos llamó la atención, la cantidad de gente y su energía, cómo cantaban las canciones, fue muy lindo.

¿Cómo inicia la aventura del ‘Cuarteto de Nos’?

Es una historia muy particular porque son como varias historias en una que las engloba. Nos conocimos la mayoría de integrantes en la secundaria, con 14 o 15 años, hace más de 40 años, y congeniamos mucho con los gustos musicales que eran el rock tradicional de los Beatles, Led Zeppelin, los Rolling Stones, siempre fuimos bichos raros en el colegio que no nos gustaba mucho la música de moda y todo eso. La banda fue creciendo poco a poco, cuando entramos a la universidad nuestro primer público siempre fue universitario. Yo estaba estudiando ingeniería, Santi (Tavella, bajista del grupo) y mi hermano (Ricardo Musso) arquitectura, entonces como que empezamos a tener un público de culto, digamos.

Luego vamos a girar por aquí (Uruguay), después a mediados de los 90 salió Otra Navidad en las Trincheras, que fue y sigue siendo uno de los más vendidos en Uruguay de la historia en todos los géneros, este que nos hizo muy masivos aquí, pero sin trascender fronteras. Recién en el 2006 fue el disco Raro el que realmente nos abrió las puertas para fuera de Uruguay y ahí la historia nuestra cambió totalmente. De dedicarnos en forma amateur a la música, porque teníamos otras ocupaciones, a partir de Raro tomamos la decisión de enfocarnos en la música y ahora tomando un camino ascendente, que también es poco común que una banda o un artista de tantos años, que el momento en que más convoca sea ahora, lo venimos viendo como extraño.

¿Empezó como un pasatiempo?

Sí, teníamos nuestras ocupaciones de lunes a viernes y los fines de semana era el momento de salir a tocar.

¿A qué te dedicas aparte de la música?

Yo me recibí en ingeniería de sistemas y empecé trabajando esa parte, sobre todo de redes y todo eso que me encanta, porque para mí las matemáticas son mi otra pasión además de la música. En aquel momento, la ingeniería de sistemas era una carrera novedosa, ni existía internet aún, las computadoras recién empezaban y me interesó muchísimo y me enganché, es un trabajo que me encanta, pero la música me sacó las posibilidades de ser un ingeniero a tiempo completo, más que todo por el tema del tiempo.

¿Cómo era el contexto musical de Uruguay cuando nace el ‘Cuarteto de Nos’?

En aquel momento era uno muy efervescente, porque era la salida de la dictadura, que tuvo en común en Argentina y Brasil, aquí en Uruguay, en Chile también, pero como que la vivió más en conjunto con Argentina y Brasil, que nos agarró de niños y adolescentes, entonces como que no cuando empezamos a hacer música que entramos a la universidad, como te contaba era una época donde bueno un montón de cuestiones que estaban prohibidas hasta hace poco tiempo se volvieron a hacer legales, digamos por decir de alguna manera.

Entonces, a toda esa gente joven de la generación nuestra, hubo una ebullición artística muy grande a nivel musical, de artes plásticas, de danza, de teatro que fue muy muy buena, que trabajamos muchísimo tiempo en común. Yo creo que la idea del cuarteto de trabajar tanto también la parte visual, la parte teatral y todo eso nace de ese momento tan germinal.

En la música había una una corriente que se llamaba el canto popular uruguayo, una especie de folklore sin guitarras enchufadas, y los más jóvenes que empezamos a hacer un rock nuevo, un poco más contestatario, marcó un poco ese final de los 80 principios de los 90 como una banda que también que salió un poco de los estándares. Fue un poco también el camino que seguimos después y tratamos de seguir ahora.

Fue un ambiente propicio para para que arranque la banda

La verdad que no, fue bastante duro, porque no era muy aceptado en ese momento el rock foráneo o estar sacando guitarras eléctricas o letras con temas surrealistas, tomando temas crudos de un ángulo diferente, diría que no fue fácil, pero nos encantó ese camino complicado.

El Cuarteto de Nos arrancó su historia musical en la década de 1980, en un contexto complicado pero propicio, en medio de un 'boom' cultural en Uruguay.

¿En algún momento pensaron en dejarlo?

No, porque era algo que nos llenaba espiritual y emocionalmente. Nunca nos vimos como prescindiendo de la música por determinadas cuestiones externas. Nos supimos adaptar a momentos de mucha popularidad, de menos popularidad aquí en Uruguay, a momentos de muchas críticas, de buena relación con la prensa, fuimos muy camaleónicos en ese aspecto.

¿Cómo surge el nombre del ‘Cuarteto de Nos’?

En realidad es como una especie de un guiño porque es un nombre que, al que no conoce, lo lleva a un lugar como medio serio, de cuarteto de cámara o cuarteto de cuerdas, siendo una propuesta que no tiene nada que ver con eso, pero nos gusta ese guiño y el ‘Nos’ es por nosotros, el apócope de nosotros. Entendíamos que era una propuesta súper hermética, que quizá la íbamos a entender solo nosotros, pero creo que nos equivocamos.

Las canciones la ubican en la ciudad imaginaria del ‘Tajo’. ¿Cómo surge la idea?

Nosotros como adolescentes vivíamos siempre acá en el centro de Montevideo, una zona que no se podía jugar mucho la pelota o al fútbol, que era un poco lo que más nos gustaba en aquel momento, entonces terminamos el colegio con mis compañeros y nos íbamos a mi casa o a casa de los papás de Santi Tavel, el bajista, y nuestros juegos eran inventar personajes, inventar un país imaginario, programas de radio en que éramos nosotros los conductores y ahí surgieron esos primeros personajes de canciones del Cuarteto. También estaba muy en boga el tema, que nos marcó mucho, de las obras de teatro, del absurdo surrealista, de Ionesco, de un montón de autores. Habían muchas obras de teatro en ese momento, mucha efervescencia cultural que nos llamó muchísimo la atención, que también nos marcó mucho en la forma de componer,

Eso es la ciudad de Tajo, la sociedad imaginaria, yo creo que nos acompañó siempre porque hay un montón de canciones del Cuarteto también de la última época que tienen nombres de personajes inventados, Benito, Hernández, Damián, todo personaje que nos hace llamar a aquel momento mismo Lámina Once, que cierra con la canción La Ciudad sin Alma, todos los personajes supuestamente viven en esa ciudad sin alma, que no tiene un nombre determinado, pero que que podría ser la ciudad de Tajo también o cualquier otra ciudad.

Desde la lejana Alemania, hasta Centroamérica. La banda ha recorrido varios países que, pese a no tener mucha tradición rockera, ha logrado sold outs en sus presentaciones.

No es tuvieron ajenos a la polémica, tuvieron un problema con la canción El día que Artigas se emborrachó

Sí, es una canción que trataba, desde un punto de vista súper satírico e irónico, qué hubiera sido la gesta del General Artigas, que para la gente que no conoce Artigas es el héroe nacional, El Libertador de la patria de Uruguay, bueno que hubiera sido esa gesta si el general se hubiera tomado un par de tragos de más, digamos este “imagínate que fuera, no sé, como que le pusieron para el día que Bolívar se emborrachó”, no cayó nada bien sobre todo en el poder político. Hubo un intento de censura de la canción que solo logró lo que logran los intentos de censura, que la gente quiera escuchar más. Se volvió una bola de nieve y una canción que nosotros ni pensamos que tuviera la presencia que tuvo, pero bueno la tuvo gracias a la publicidad que le dio justamente la censura de la gente que no quería que la escucharan, pero bueno, quedó por ahí, una anécdota más del Cuarteto.

¿Tuvieron otra anécdota o polémica similar?

Así de grande como el de Artigas no, esa se lleva todos los premios, pero puede ser que algunas personas se podían sentir tocadas por alguna letra de alguna canción, como manejamos el tema de la ironía y la sátira, quizá mucha gente se lo tomaba en serio o no entendí el verdadero punto de la canción, pero mucha gente se siente identificada con las canciones del Cuarteto, o con los personajes. Hay muchos que tienen las letras tatuadas del Cuarteto, como alguna canción los ha ayudado a salir de una depresión o de malos pensamientos, que los ha sacado de algún momento de bajón, hemos sabido de varias confesiones de este tipo.

¿Hay alguna canción o álbum que la sientas más especial o que tenga un significado para ti?

Puede ir variando también, la verdad que estamos muy contentos con el repertorio que estamos haciendo, que a veces estamos en algún retoque. Pero claro, hay canciones que uno las quiere por distintos motivos. Digamos, Raro es un disco que obviamente nos abrió las puertas, canciones como El hijo de Hernández, que fue también un hit muy grande, estaba Bipolar, No llora, por ejemplo, que es una canción totalmente distinta a lo que veníamos tocando siempre, que emociona mucho. Las canciones de bueno la computadora.

Las últimas de Contrapunto me encanta hacerla en vivo y lo que generan en la gente. Me gusta esa variedad que tiene las letras las canciones del Cuarteto que no puedes comparar unas con otras por lo general y que las hace tan distintas, que las quieres por distintos motivos, una emoción siempre distinta.

Mencionaste Bipolar, es el último álbum de tu hermano Ricardo en el grupo. ¿Impactó después su ausencia en el Cuarteto?

Obviamente que impactó la salida de Riki del Cuarteto, que en ese momento no tenía un impacto en Sudamérica, aún estábamos más en Uruguay y Argentina, no tuvo mucha repercusión en aquel momento, por lo mismo que no teníamos mucha amplificación en cuanto a los mercados internacionales, pero sí impactó en nosotros como grupo. Pero bueno, entraron ‘Topo’ y Santi, hace ya 14 años y le dieron una inyección de energía, siempre le busco lo positivo a las cosas negativas que pasan, la banda empezó a crecer y digamos que estamos en nuestro mejor momento.

¿Cuál es el país más lejano en el que han tocado?

Debe ser Alemania o Inglaterra, o Irlanda si hablamos de kilómetros, aunque hemos recorrido muchos países. Estuvimos tocando en Berlín recién, creo que es lo más lejano que llegamos, hablando de distancias.

Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras con el Roberto Musso que recién arranca con el Cuarteto y le dices “vas a tocar en Alemania”, ¿te creería?

Yo le diría “no te imaginas lo que se viene, abróchate el cinturón”.

¿Qué es la música para ti?

Es mi vida, es algo que no puedo desentrañar de otras cosas aledañas a mi existir, con el Cuarteto, por ejemplo, siempre la música está entrelazada con nuestras vivencias, con nuestras historias personales y familiares, es muy loco en parte. A veces recordamos un casamiento de uno, o el nacimiento del hijo de uno o el fallecimiento del padre de uno porque estábamos haciendo tal disco o porque tocamos en tal lugar. Es muy fuerte, nos acompañó toda la vida y es muy difícil separarlo de mi vida.

Dato

El Cuarteto de Nos regresa a Perú con su tour Lámina Once 2023, y se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 27 de setiembre. Las entradas están a la venta en Joinnus.