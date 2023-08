Quique Neira es el creador de la que es tal vez la canción más emblemática de reggae en español: “Sentimiento original”. Esta le abrió las puertas de la internacionalización. Después de una prolija y exitosa carrera como vocalista de la banda Gondwana, inició su camino como solista en 2003. Visitó recientemente nuestro país para promocionar su nuevo tema: “El rey de las redes”.

Su nueva canción, “El rey de las redes”, critica el manejo de las redes sociales...

Sí, es una crítica al lado tóxico que tienen las redes sociales, que son una herramienta fantástica para poder expresar ideas para conectar a los artistas con el público, pero que, a la vez, tienen un lado algo oscuro, estéril, mueven energías que no aportan en nada. Yo hago esta canción con ese espíritu de tratar de dar una reflexión para no caer en esa trampita que tienen las redes de aparentar, de vivir realidades que no son.

¿Lo han atacado mucho en redes sociales?

Claro, a mí me llega mucho ‘hate’. Mucha gente llega a tirarme mala onda porque no comparte mi punto de vista o porque llevo más de 30 años colocando canciones en el oído de la gente. No les gusta que un artista pueda reinventarse.

Dijeron que su carrera había acabado por hacer covers.

Hay gente que piensa que por hacer covers uno puede estar sufriendo de una escasez de creatividad cuando es todo lo contrario. Hago covers porque busco nuevos caminos para satisfacer mi inquietud creativa. Mientras muchos me criticaban por eso, yo estaba grabando al mismo tiempo un disco nuevo.

¿Esperaba que “Sentimiento original” sea la canción más conocida del reggae latino?

Fue algo que no calculé. La hice porque tenía la necesidad de hacer esa canción para mi hijo mayor y si no lo hacía me iba a volver loco. Para mí es una satisfacción enorme porque solo yo sé lo muy difícil que fueron para mí esos tiempos de inicio. Solo yo puedo recordar cuántas veces tuve que luchar contra la indiferencia y la incredulidad de mucha gente que no creía que yo podría llegar a alguna parte. Ahora veo hacia atrás y digo: Menos mal que persistí, que no me rendí.

Otra canción que lo llevó a la cima fue “Felicidad”. ¿Qué es lo que le produce felicidad?

Mis hijos, mi familia. Son lo que más me pone contento en este mundo. Saber que mi existencia tiene una prolongación en mis hijos. Eso es lo que más me satisface, incluso más que la propia música.

¿Cuál es su vínculo especial con Perú?

Yo tengo una conexión bien potente con Perú. Mi mujer es peruana, tengo un vínculo directo. Mi hijo chico tiene doble nacionalidad, chilena y peruana y tenemos otra hijita ahora, así que imagínate mi vínculo con Perú, es como mi segunda casa.

Ha hecho música con Pochi Marambio, Laguna Pai, ¿quisiera colaborar con algún otro artista peruano?

Admiro a varios, me gusta mucho Gian Marco, es una joya de compositor, me encanta la música de Pedro Suárez Vértiz, Eva Ayllón. Ojalá con alguno de ellos pueda hacer algo.

¿Qué siente cuando sus fans le cuentan que su música les salvó o les ayudó en alguna época complicada?

Me pasa mucho. Cada tanto, alguna persona me saca algunas frases como esas. Es fuerte, golpea duro. Inspira, pero también te hace reflexionar. Tienes que ser responsable con la energía que entregas. Tiene que ser para ayudar. Uno nunca sabe el efecto que puede tener tu trabajo. Hay que imprimirle amor a todo, es lo que más falta hace. De lo otro ya hay suficiente.

¿Qué es lo que más le ha dado satisfacción en 30 años?

Haber podido hacer música que me ha permitido educar a mis hijos. Me alegra saber que estoy bendecido por la creatividad. Tengo una sensación de propósito, de que esa decisión que tomé a los 17 años no fue un error. No me equivoqué en eso.

En Viña del Mar les dijo a los jóvenes de escasos recursos que podían tener éxito...

Sí, eso es lo que transmite un artista. Ser un estímulo para mucha gente que vive en situaciones de vulnerabilidad y que entiendan que pueden materializar sus metas. Muchos jóvenes como yo necesitaban escuchar eso para poder dirigirse a algún lado, no caer en la trampa del sistema que hace que las personas no vivan sus vidas realizadas. Es una cadena. Cada persona que no logra realizarse carga de una energía triste al planeta.

¿Cómo da un mensaje positivo en un mundo negativo?

Creo profundamente en mí. Dios habita en uno y por esa fe creo que tengo una misión divina. La música viene de un lugar que no se puede explicar.

Ha escrito innumerables canciones románticas, ¿qué es para usted el amor?

El amor es una energía indescriptible. Algunos dicen que es como una enfermedad. Es la belleza. Tiene que ver con la maravilla del raciocinio, de tener conciencia. Es muy amplio, es difícil de responder. Creo que es precisamente el amor lo que puede salvar al mundo.

Muchos fans desean que cante con Gondwana, ¿tiene planes de un reencuentro?

Fue un tiempo bonito, lo pasamos bien, tuvimos gran éxito. Yo no descarto que algún día podamos encontrarnos. Tendríamos que coincidir tal como coincidimos entonces. Para que las cosas ocurran tiene que haber coincidencia, además de voluntades. A lo mejor un día ocurre y sí se puede dar. De momento, yo estoy preocupado de lo que son mis proyectos. Vivo el aquí y ahora todo el tiempo.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Enrique Fernando Neira Leiva. Nací el 11 de abril de 1973 en Chile. Fui vocalista de Bambú y Gondwana. Luego empecé como solista. En 2006 recibí el premio Altazor al mejor disco del año por Cosas Buenas . Y en 2012, por Alma . Tengo más de 30 años colocando canciones en el oído de la gente

. Y en 2012, por . Tengo más de 30 años colocando canciones en el oído de la gente “No descarto hacer una colaboración con artistas urbanos. Me encantaría. Creo que uno siempre tiene que estar abierto a dejarse maravillar. Además, me gustaría poder hacer una canción con la banda peruana Amén, que me encanta. Soy amigo de sus integrantes”.

“En solitario, tengo 13 discos. Entre mis canciones preferidas están “Yo planto” y “No me rendiré”. Me gustaría ser recordado como un tipo empeñoso que, a costa de talento y esfuerzo, logró ser feliz, logró lo que quería. He tenido momentos de tremenda felicidad en mi vida y eso me dejaría tranquilo”.

