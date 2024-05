El cantautor peruano, Jean Pierre Vismara , se encuentra ultimando los detalles de su próximo disco con el que espera conquistar a los peruanos. Se trata de una íntima producción grabada en Cuba, junto al maestro Marcos Alonso y en el que explora sus vivencias y nos abre una parte sensible de sus recuerdos y anécdotas.

A un 40% de desarrollo, Vismara nos narra lo que significa este nuevo proceso creativo que lo ha llevado hasta el Caribe, llegando a los estudios de Pablo Milanés, en donde ha grabado algunos instrumentos. Y se apasiona narrando parte de uno de sus próximos temas, ‘El Muelle Perdido’, en el que, a manera de homenaje, nos dibuja uno de sus sitios preferidos de su ciudad, La Punta, en el Callao.

“Es mi segundo disco como cantautor y lo estoy grabando en Cuba. Me estoy yendo a Cuba a terminarlo. Hemos grabado las bases de las canciones, letra y música compuestas por mí. ‘El Muelle Perdido’ es una canción que se la escribí a un muelle que está a la vuelta de mi casa en La Punta. Es un lugar al que voy a hablar con Dios, es mi forma de comunicarme. Y este es un muelle de mi infancia, siempre ha estado ahí”, refiere Vismara en exclusiva a Perú21.

“Me he dedicado siempre a la música. He participado en varios concursos nacionales e internacionales. Gané el concurso internacional de la canción ‘Chucuito Fiesta del Mar’, gané por dos años consecutivos el premio ‘Lima Ciudad Parlante’ organizado por la Municipalidad de Lima y también me llevé el USA Songwriting Competition que se desarrolló en Miami, en mi categoría latina y ya tengo un disco llamado ‘Carpe Diem’ que actualmente está en Spotify”, agrega Vismara.





Vismara se emociona sobre su nuevo proyecto, al que le está dedicando el tiempo necesario a fin de conseguir satisfacer todas sus inquietudes como un artista, siempre abierto a explorar distintos sonidos, géneros y ritmos, tal como le permite la canción de autor. “Considero que este segundo disco es más redondo en cuanto a textos y en cuanto a sonoridad melódica”, refiere.

Por el momento, este nuevo proyecto no tiene fecha de lanzamiento, pero anticipa que estará en todas las plataformas digitales y anuncia que espera realizar una gira por nuestro país a fin de promocionarlo.





Su primer disco ‘Carpe Diem’ se encuentra disponible en Spotify y en la web oficial de Vismara.





