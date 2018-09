Malu Vuitton: "Mi música, de una u otra manera, puede empoderar a las mujeres"

Malu Vuitton , conocida ahora como Malucci, se ha convertido en una de las exponentes del género urbano más importantes del país. En poco tiempo y con mucha actitud, la irreverente cantante ha logrado que sus temas sean cada vez más escuchados y que su nombre no sea ajeno dentro de la industria.

Con irreverentes letras, llamativos atuendos y una belleza imponente, la dueña de un flow inexplicable asegura estar lista para continuar dando pasos agigantados en su carrera.

En conversación con Perú21, Vuitton nos brinda detalles sobre sus inicios en la música, lo que se viene y su apreciación sobre el desarrollo de las artistas femeninas en el género urbano.

¿Cómo se dan tus primero pasos en la música?

-Siempre me había gustado. El problema era que no me arriesgaba y quedaba solo como un sueño. A veces escribía canciones, pero nunca las terminaba. Todo cambió cuando escuché 'Po' Encima' de Arcángel y Bryant Myers. Me inspiré un poco y empecé a escribir mi versión. Lo compartí en mis redes sociales y tuvo bastante aceptación. Empecé a trabajar con Minka Records y después todo cayó por su propio peso.

¿Te sorprendió el impacto que han tenido tus canciones?

-Bastante. Siento que no había una fémina en el género urbano que te dijera las cosas en la cara. Me gusta ser directa y frontal. A diferencia de los hombres, las mujeres están contadas con los dedos en la industria.

¿A qué te dedicabas antes de empezar tu carrera como artista?

-​Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. Terminé Estudios Generales y me di cuenta que eso no era para mí. Me estresaba y me daba ansiedad. Viajé a Estados Unidos para estudiar Comunicación Visual con especialidad en 'styling'. Allá aprendí lo que quería hacer. Me parece un poco tonto que saliendo del colegio uno tenga que escoger que es lo que tiene que hacer por el resto de su vida.

¿Te consideras feminista?

-Para mí, los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos. Siento que mi música, de una u otra manera, puede empoderar a las mujeres, pero yo no sé que tanta influencia pueda tener. Hago lo que me nace y me provoca hacer sin ningún afán político.

Hace poco hubo bastante polémica por la apología al narcotráfico en las letras de algunos temas de trap, ¿Cuál es tu opinión?

-No pueden pedir que el trap no toque temas como el crimen o las drogas porque el género nace de ahí. Eso es lo que los artistas venden. Si no te gusta está bien, pero no creo que ellos deban limitarse para complacer a otros.

¿En qué género musical te ubicas?

-Creo que estoy en el medio entre el trap y reguetón. Nunca te voy a decir "te voy a sacar la pistola y te voy a matar" porque no es mi estilo. Prefiero ir más por el tema sexual. Mis canciones no te amenazan o te incentivan a vender drogas.

¿Qué está faltando para que la industria peruana crezca?

-Considero que falta empuje, fuerza y apoyo. Los empresarios prefirieren a los extranjeros y eso debe cambiar. No nos toman tan en serio. A un artista nacional no le pagan igual que a uno de otro país.

¿Qué es lo que se viene para Malu Vuitton?

-Mi última canción es el remix de 'Dime' con Young Eiby y Dyland. Además, también saqué 'Malianteo' y el remix de 'Cuándo y En Dónde'. Ahora estoy lanzando 'Miles'. Estoy a mil por mil y sin parar.