La lista de nominados para la edición número 61 de los Premios Grammy 2019 que inicialmente se iba dar a conocer el miércoles 5 de diciembre, cambió de fecha y ahora se anunciarán el viernes 7 de diciembre.

Así lo acaba de confirmar la Academia de Grabación, que decidió cambiar la fecha y posponerla por dos días debido a los servicios conmemorativos programados por el funeral del ex presidente estadounidense George H. W. Bush.

Algunas categorías de los Premios Grammy 2019 han sido escogidas para ser anunciadas por primera vez en CBS This Morning y Apple Music a las 8:30 a.m. y la lista completa estará disponible a las 8:45 a.m. en Grammy.com.

Hace algunos meses, la Academia de la Grabación, la entidad que organiza los Premios Grammy —los más relevantes de la industria musical—, anunció que el número de nominados en sus categorías de Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor nuevo artista, iba a aumentar de cinco a ocho artistas.

“Esta modificación reflejará de forma más ajustada el gran número de aspirantes en estas categorías y permitirá que los votantes tengan una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar lo mejor del año”, indicó la institución en un comunicado que dirigió a sus miembros en aquella oportunidad.

La ceremonia de los Premios Grammy 2019 se transmitirá en vivo por CBS desde el Staples Center en Los Ángeles, el 10 de febrero del próximo año.