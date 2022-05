A sus 32 años, la carrera de Belinda continúa más vigente que nunca y en constante ascenso, no solo en la industria musical, sino también en el mundo de la actuación tras haber protagonizado la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”. Sin duda, una vida marcada por el éxito gracias a su innegable talento desde que era una niña y al apoyo de sus padres. Debido a que ella siempre se ha mostrado como una mujer de familia, muchos se preguntan cuál es la verdadera relación que mantiene con su madre.

Si bien, hace poco su progenitora salió a defenderla luego de que Christian Nodal reveló una conversación de la cantante, a quien acusa de pedirle dinero y un apoyo para sus padres; lo cierto es que el intérprete de “De los besos que te di” no dudó en lanzar dardos contra la mujer que le dio la vida a su exprometida. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando (…) Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”.

Tras ello, la intérprete de “Luz sin gravedad” también tomó la palabra y calificó lo mostrado y escrito por su expareja como “tonterías”. En entrevista con Vanity Teen, la artista española restó importancia a las acusaciones. “Seamos respetuosos y educados. No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás (…). No dejes que otros se apoderen de ti”.

Debido a que la supuesta ruptura del compromiso involucraría a su madre, te contamos cómo es el vínculo que tiene con su progenitora.

La cantante junto a su madre en uno de los tantos viajes que han hecho por el mundo (Foto: Belinda Schull / Instagram)

LA RELACIÓN DE BELINDA Y SU MADRE

Tanto Belinda como su madre Belinda Shull no han dudado en compartir en sus redes sociales varios momentos juntas luciendo muy felices. Pese a esta buena relación que reflejan, hay quienes aseguran que han vivido etapas muy difíciles.

Cuando rompió vínculo laboral con sus padres

En 2009, Belinda sorprendió a todos cuando tomó la decisión de “despedir” a sus padres como sus representantes, quienes habían manejado su carrera durante 10 años. Ella decidió contratar a un mánager ajeno a su familia.

En aquel año, la publirrelacionista aclaró la situación asegurando que la actriz y cantante mantenía una excelente relación con sus progenitores Belinda Schull e Ignacio Peregrín.

Se fue de su casa

Debido a que todos pensaban que ella se había cansado de la “explotación” de sus padres, decidió irse de su casa para vivir con una amiga.

Una fuente desmintió a la Agencia Reforma que la española hubiese roto relaciones con su madre o padre. “No es que esté peleada con su familia, sino que en realidad está iniciando una nueva etapa en su vida como toda chava de su edad. Lo que ella ha comentado es que le gustaría vivir sola, para ejercer un poco más su independencia”.

Aseguran que Belinda es amada por su madre

Al año siguiente, en 2010, su entonces representante Danna Vázquez señaló que no había ningún inconveniente entre la artista y su madre, e incluso vivían con sus padres.

“Los respeto, los admiro y adoran a su hija, y eso es lo más importante. Están juntos, viven en la misma casa, sus papás viajan con ella. Son chismes, son gente que se quiere colgar de una situación que no está bien”, manifestó a los medios.

Belinda reconoce que se fue de la casa de sus padres

Durante una entrevista de 2017con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Belinda reconoció que sí había dejado la casa de sus padres por una temporada, pero no en malos términos.

“Me fui con una amiga un mes. Estaba en un momento donde necesitaba como inspiración y me fui un mes o dos meses de mi casa, y pues sí fue como un poquito difícil porque extrañaba a mi familia y regresé. Yo creo que necesitaba ese espacio y ese momento para mí”, precisó.

¿La madre de la cantante es muy controladora?

Una maquillista que colaboró con Belinda contó que la madre de la intérprete del “Sapito” era quien controlaba todo y tomaba las decisiones en la carrera de la joven.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra mamá Beli y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, revisó todo y fue de: ‘Ese look no me gusta. Eso no, eso no va con eso’. Yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, relató en TikTok.

Belinda Schull defiende a su hija

La madre de la española no dudó en aplaudir a los seguidores que llamaron “naco” a Christian Nodal tras revelar la conversación que tuvo con su hija.

Incluso, Cynthia Urias, conductora del programa “¡Cuéntamelo ya!” no dudó en contar que escuchó en un espacio público a Schull hablar mal del cantante mexicano a otra persona. Ella oyó que le decía que jamás estuvo de acuerdo con esa relación y el tiempo que duró sufrió bastante, entre otras cosas que calificó como fuertes.