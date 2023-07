En este mes julio, el proyecto cultural y musical Barrionuevo, que lideran Diego Dibós y Óscar Cavero- con notas de peruanidad junto con el cantante Mauricio Mesones- estrenan por todo lo alto en todas sus plataformas digitales su segunda canción y videoclip ‘Oración a la Patria’. Cabe mencionar que, forma parte de su nueva producción musical y cuyas letras son parte de los manuscritos escondidos de la gran exponente de música peruana, Chabuca Granda.

Todo sobre el nuevo sencillo: ‘Oración a la Patria’

‘Oración a la Patria’ es el título de la nueva canción en donde Barrionuevo tiene como invitado musical al reconocido cantante Mauricio Mesones, quien deja de lado el género tropical para cantar este tondero con sonidos más frescos junto a Diego Dibós y con los arreglos musicales de Óscar Cavero.

En el videoclip oficial tiene una participación especial el actor Leonardo Torres, quien hace una emotiva declamación a la bandera.

“A Mauricio se le conoce mucho por la cumbia, y canta hermoso, pero puede cantar lo que le den, tiene un talento increíble. Cuando lo llamé para el proyecto no me dejó ni terminar, me dijo “hermano, estoy adentro, cuenta conmigo al 100%, me encanta lo que me estás diciendo”, y así fue. No podía creerlo. Fue una locura”, indicó el artista Diego Dibós sobre la participación de su colega musical.





La letra de ‘Oración a la Patria’ es un homenaje a uno de los símbolos patrios más importantes, la bandera nacional, que representa el gran amor y fervor patriótico que sentía Chabuca Granda. Estos sentimientos que comparte Barrionuevo y fue por esa razón que decidió lanzar este tema durante el mes de fiestas patrias.

“Esta canción es un manuscrito donde Chabuca le escribe a su bandera con mucho respeto, no solamente con cariño. Creo que era atinado soltar en este mes esta canción como segundo sencillo. Es importante lo que recalca Chabuca en esta canción, la bandera peruana es intachable, casi intocable. No importa lo qué pasa en el país, la bandera no se toca, no se le cambia de color, no se le cambia nada. La bandera es nuestro símbolo y hay que quererla por encima de todo. Y eso es lo que Chabuca expresa en esta canción ante lo más sagrado que tenemos”, recalcó Dibós.





VIDEO RECOMENDADO: