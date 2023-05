Nuevo concierto en Lima. El prominente trío de música electrónica Swedish House Mafia llega por primera vez al Perú para animar la noche de viernes del 3 de noviembre en el Estadio de San Marcos. La agrupación de Electro house representa el retorno de Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello en una tarima, prometiendo una de las experiencias musicales más esperadas de los últimos años.

En esa línea, Swedish House Mafia promete hacer una fiesta en Lima que sirva como liberación total para sus fanáticos. Como se recuerda, el grupo sueco es precursor del movimiento ‘EDM’, sumamente popular en la última década con éxitos como Don’t You Worry Child y One. El álbum Paradise Again también recibió una gran acogida por sus colaboraciones con artistas como The Weeknd, Sting y ASAP Rocky.

Swedish House Mafia en concierto.

El concierto del grupo, inédito en el Perú, representa una oportunidad para que los fanáticos de la música electrónica y específicamente el electro house puedan disfrutar, bailar y cantar los icónicos temas de Swedish House Mafia en vivo y en directo a través de una gran producción.

La preventa exclusiva de entradas para el show de Swedish House Mafia en Lima estará disponible los días 10 y 11 de mayo en Interbank, mientras que las entradas generales se pondrán a la venta a partir del 12 de mayo en Teleticket.