La música de JP ‘El Chamaco’ es muy popular en las radios del país. Como agradecimiento a los niños y adolescentes, el artista ha decidido iniciar un proyecto sin fines de lucro llamado ‘Más niños bailando, menos niños en la calle’, el cual consiste en realizar conciertos totalmente gratuitos en colegios estatales y llevar un mensaje en contra de las drogas , bullying y otros riesgos que sufren los adolescentes.

El artista señala que durante su niñez nunca tuvo esa voz que hoy desea transmitir a través de su talento. Explica que si bien tuvo una buena educación impulsada por sus padres, siempre la voz amiga de su artista favorito era necesaria. ”Los jóvenes están expuestos a tantas cosas como las drogas, bullying, secuestros, delincuencia y nosotros como artistas tenemos la responsabilidad, obligación de llevar un mensaje positivo y yo a través de la música puedo hacerlo”, sostiene el popular cantante.

El proyecto ‘Jp en tu colegio’ se inició en el colegio estatal Ramón Castilla Marquesado del Callao, donde se realizó un concierto totalmente gratuito con el fin de llevar música y sana diversión a los que no tienen las posibilidades económicas de acceder a un show.

“El colegio no gasta ni un sol en este evento, simplemente nos otorgan la autorización para realizarlo. Es concierto es para los alumnos a puertas cerradas, con toda las medidas de seguridad, paramédicos por cualquier eventualidad que se presente y es financiado bajo mis propios recursos. No se imaginan la satisfacción que me ha dado sentir el cariño de cada uno de ellos”, comentó emocionado ‘El rey de la música de reparto’.

Por otro lado, el artista está emocionado y agradecido con sus fans pues el tema ‘Toma que toma’ ya tiene más de 100 mil reproducciones en tiktok, un millón y medio de reproducciones en Spotify y cuatro millones de reproducciones en YouTube, una gran acogida a la que se suma su primera gira internacional como cantante de música de reparto.

“Me voy a EE. UU y Europa llevando mi música. Estoy muy agradecido por el gran cariño y respeto a mi trabajo. La canción está número uno en radios. Me siento feliz por los resultados”, finalizó.

