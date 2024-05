La modelo peruana y candidata al Miss Perú 2024, Tatiana Calmell del Solar, conversó con los reporteros del programa ‘Amor y Fuego’ para denunciar que había sido víctima de un fraude cibernético. La también influencer habría perdido cerca de 12 mil dólares.

La joven se percató de los gastos en su cuenta horas después de haberse realizado las operaciones bancarias debido a que en el momento del robo se encontraba en una conferencia.

“No les puedo explicar lo que siento en estos momentos. Me han hackeado mi tarjeta de crédito. Es realmente terrible lo que pueden llegar a hacer” (...)“Recibí una notificación del banco acerca de ciertos consumos que no había realizado. Obviamente, no me voy a hacer responsable por algo que no he consumido”, explicó la modelo.

“Recibí algunos consumos del banco acerca de ciertos consumos que yo no había realizado y quedé en shock terrible al ver que habían sustraído casi 12.000 dólares de una de mis cuentas de crédito”, agregó.

Afortunadamente, Calmell del Solar tiene asegurada su tarjeta y espera que el banco pueda solucionar el problema que la tiene preocupada. “Van a investigar entre 15 a 30 días, me tienen en una angustia total”, aseguró.

A la par de su faceta como actriz y modelo, Calmell del Solar es una emprendedora. Con su novio, tienen un negocio llamado Casa Tomate, que ofrece tomates deshidratados elaborados con una receta de antaño.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.